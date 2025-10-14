Сергей Полунин лишился украинского гражданства: какая причина стоит за этим решением

Артиста балета Сергея Полунина официально лишили украинского гражданства.
Соответствующее решение, как сообщается, подписал Владимир Зеленский. Поводом послужила открытая поддержка Полуниным российских властей. Об этом информирует издание "Коммерсантъ" со ссылкой на украинские СМИ.
35-летний Сергей Полунин родился в Херсоне, однако творческую карьеру начинал за пределами Украины — сначала в Европе, а затем продолжил в России. До 2012 года он выступал в Лондоне в составе Королевского балета в качестве приглашённого солиста, где его называли "гением" и "вундеркиндом сцены". В том же году танцовщик переехал в Россию, где позднее занял должность исполняющего обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе.
В 2018 году Полунин получил российское гражданство и в этот период сделал свою первую татуировку с портретом Владимира Путина — всего таких изображений на его теле три: два на плечах и одно на груди. Балетмейстер неоднократно выражал одобрение действиям российской власти, публично поддерживал военную спецоперацию и самого Путина, которого в одном из интервью назвал "ангелом". Также он выступал доверенным лицом президента на выборах.
Однако в конце 2024 года Полунин неожиданно заявил о своём решении покинуть Россию, пояснив это тем, что, по его словам, "его время здесь истекло". Впоследствии в своих социальных сетях артист резко высказался в адрес российских чиновников, назвав их "демонами". Он отметил, что его семья оказалась почти без финансов, так как все личные накопления он вложил в отечественные культурные проекты, не получив поддержки от властей.
Сергей Полунин женат на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных, у пары трое детей. Помимо российского паспорта, у артиста есть гражданство Сербии. В апреле 2025 года украинские власти ввели против него персональные санкции.
