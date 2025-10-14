Сергей Полунин лишился украинского гражданства: какая причина стоит за этим решением

Артиста балета Сергея Полунина официально лишили украинского гражданства.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Полунина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Артист балета Сергея Полунин

Соответствующее решение, как сообщается, подписал Владимир Зеленский. Поводом послужила открытая поддержка Полуниным российских властей. Об этом информирует издание "Коммерсантъ" со ссылкой на украинские СМИ.

35-летний Сергей Полунин родился в Херсоне, однако творческую карьеру начинал за пределами Украины — сначала в Европе, а затем продолжил в России. До 2012 года он выступал в Лондоне в составе Королевского балета в качестве приглашённого солиста, где его называли "гением" и "вундеркиндом сцены". В том же году танцовщик переехал в Россию, где позднее занял должность исполняющего обязанности ректора Академии хореографии в Севастополе.

В 2018 году Полунин получил российское гражданство и в этот период сделал свою первую татуировку с портретом Владимира Путина — всего таких изображений на его теле три: два на плечах и одно на груди. Балетмейстер неоднократно выражал одобрение действиям российской власти, публично поддерживал военную спецоперацию и самого Путина, которого в одном из интервью назвал "ангелом". Также он выступал доверенным лицом президента на выборах.

Однако в конце 2024 года Полунин неожиданно заявил о своём решении покинуть Россию, пояснив это тем, что, по его словам, "его время здесь истекло". Впоследствии в своих социальных сетях артист резко высказался в адрес российских чиновников, назвав их "демонами". Он отметил, что его семья оказалась почти без финансов, так как все личные накопления он вложил в отечественные культурные проекты, не получив поддержки от властей.

Сергей Полунин женат на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных, у пары трое детей. Помимо российского паспорта, у артиста есть гражданство Сербии. В апреле 2025 года украинские власти ввели против него персональные санкции.