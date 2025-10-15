Дам непрошеный совет: Водонаева язвительно раскритиковала фотосессию Волочковой

Фотосессия Анастасии Волочковой, где 49-летняя балерина позирует в чулках на подвязках и с рюкзаком Vivienne Westwood с изображением груди, произвела эффект разорвавшейся бомбы. Казалось бы, для артистки, известной любовью к откровенным кадрам, ничего необычного. Но в этот раз реакция оказалась особенно бурной — и не только со стороны публики. Экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева высказалась жёстко и с фирменным сарказмом, запустив новый виток дискуссии о вкусе, возрасте и праве звёзд на эпатаж.

"Бахнуть фейсап на фильтре": Водонаева атакует

Поводом для комментария стала серия снимков, сделанных подругой Волочковой, фотографом Еленой Галицыной. По словам Водонаевой, в этом фотосете чувствуется не столько эротика, сколько чрезмерная обработка.

"Анастасия поделилась новым фотосетом от своей подруги Леночки Галицыной. Дам непрошеный совет Леночке, постпродакшн съёмки — это не только бахнуть фейсап на фильтре "Голливуд 100500", ноги и руки тоже не мешало бы подогнать до чистоты картинки. Кстати, одну фотку опубликовали случайно, видимо, не заметили в веренице весёлых дней", — разразилась критикой Алёна в личном блоге.

Кто-то из подписчиков поддержал прямоту блогера, а кто-то посчитал её слова проявлением зависти, но большинство согласилось в одном: кадры действительно выглядят "чересчур постановочно".

Волочкова под прицелом — снова

Анастасия Волочкова давно превратила эпатаж в часть своего имиджа. Шпагаты, селфи в купальнике посреди снегопада, роскошные букетные фото — всё это давно стало частью её узнаваемого образа. На этот раз внимание привлекли не только откровенные образы, но и контраст между тщательно "заглаженным" лицом и естественными деталями на других снимках.

Многие пользователи писали, что фотосессия скорее напоминает пародию на моду, чем её воплощение. И хотя балерина никак не отреагировала на комментарии коллеги, её имя вновь заняло топ новостей.

"Настя потом удивляется, что с ней дочь и мама не общаются. Испанский стыд", — отметили комментаторы.

Интернет как суд вкуса

История с Водонаевой и Волочковой — не первый случай, когда соцсети превращаются в арену для оценки чужих образов. Интернет-аудитория мгновенно формирует вердикт, а границы "допустимого" стираются.

Сегодня публика охотно обсуждает не только новые песни или спектакли, но и ретушь, свет, позы, выбор аксессуаров. При этом любая резкая реплика от коллеги по цеху сразу воспринимается как "пиар-выпад". Так рождаются мини-скандалы, которые нередко повышают популярность обеих сторон конфликта.

Когда провокация — часть профессии

Эпатаж в шоу-бизнесе давно стал инструментом самопродвижения. Каждый кадр в соцсетях работает как маленькая рекламная акция, а провокация — как способ напомнить о себе.

Волочкова использует этот приём годами, Водонаева — не менее успешно, но в другом ключе: вместо откровенных поз — острое слово и ироничный взгляд со стороны. Обе знают, как привлечь внимание, и обе осознанно играют на грани между искренностью и постановкой.

Почему мы продолжаем это смотреть

Публика утомляется от идеальных картинок, но всё ещё неравнодушна к "жареным" историям. Когда знаменитости вступают в словесные баталии, зритель чувствует себя участником интриги. Скандалы придают гламурному миру оттенок реальности — пусть и постановочной.

А пока Волочкова позирует, а Водонаева комментирует, публика нажимает "поделиться". И в этой нескончаемой цепочке кто-то всегда выигрывает — чаще всего обе.