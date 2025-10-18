Матушка-земля и благородство: почему Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя

Исполнительница хита "Матушка-земля" Татьяна Куртукова раскрыла значение необычного имени для маленькой дочки.

У певицы есть двухлетняя наследница Ника. Полное имя девочки — Евника Никитична Макеева.

По словам певицы, они с супругом стремились подобрать имя, которое гармонировало бы с фамилией и отчеством, обладая при этом благородным смыслом. Имя Евника является полной формой имени Ника, которое им всегда импонировало.

Куртукова отметила, что это имя имеет библейские корни и переводится как "благостная победа". В то же время родители и близкие обращаются к девочке ласково — Ника.

С 2019 года Куртукова состоит в браке со специалистом в области международного права Никитой Макеевым.

"Мой супруг очень меня в этом поддерживает. Родительство у нас осознанное, мы вместе воспитываем нашу дочку. И муж у меня очень включён в процесс воспитания", — говорила Татьяна в одном из интервью.

Напомним, песню "Матушка-земля" Татьяна представила на телеканале "Россия 1" в программе ведущего Андрея Малахова "Песни от всей души".

В 2024 году сингл вошёл в десятку лидеров чартов Shazam, VK Музыка, Яндекс Музыка и Apple Music.