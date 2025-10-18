Мошенники научились говорить как дети: Мария Погребняк придумала необычный способ распознать обман

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Блогера Марию Погребняк возмутили мошенники, которые подделывают детские голоса. Знаменитость придумала интересный способ для спасения от обманщиков. 

Ребёнок с телефоном на диване
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ребёнок с телефоном на диване

Многодетная мать опубликовала новость в которой говорится, что телефонные аферисты научились имитировать с помощью искусственного интеллекта голоса детей и выманивать таким образом деньги у доверчивых родителей.

"Ничего святого", — прокомментировала инфоповод Мария в своём Telegram-канале.

Она отметила, что уже известны случаи подделки голосов детей. Родителям мошенники голосом ребёнка заявили, что им требуются деньги на подарок. Таким способом им удаётся выманить несколько тысяч рублей за раз.

"Я так понимаю, пора начинать жить по шпионским правилам. Например выдумать какое-то кодовое семейное слово", — отметила Погребняк.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева предупредила о новой изощрённой схеме мошенничества с помощью нейросетей. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
