Певец Тима Белорусских переносит тур по России: за паузой скрывается нечто неожиданное

Белорусский певец и автор хитов "Мокрые кроссы" и "Незабудка" Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) объявил о переносе российского тура на 2026 год. Музыкант объяснил решение творческими причинами: он хочет обновить программу и выпустить новые песни, прежде чем вернуться на большую сцену. Об этом сообщает EADaily.

Осенние концерты артиста были запланированы в крупных российских городах — Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске. Билеты начали продаваться ещё весной, и многие поклонники ожидали возвращения певца на сцену после перерыва. Однако в начале сентября команда артиста объявила, что гастроли переносятся на следующий год.

Решение застало поклонников врасплох, но, как пояснил сам музыкант, перенос нужен для того, чтобы подарить зрителям ещё более сильные впечатления.

"Мы добавляем города в турне. Также это касается программы. Пока не хватает новой музыки, но она выйдет уже в скором времени. Поняли, что хотим порадовать слушателей не только старыми хитами, но и обновлёнными", — заявил Тима Белорусских.

Возвращение к активной карьере

Для Тимы Белорусских этот тур должен был стать символом нового этапа. После завершения периода ограничений свободы в 2023 году артист постепенно вернулся к публичной жизни. Он начал давать интервью, выпускать музыку и снова появился на концертных афишах.

После вынужденного перерыва музыканту пришлось буквально заново выстраивать карьеру, искать вдохновение и возвращать уверенность в себе. Именно музыка помогла ему пройти непростой этап и вновь почувствовать связь с публикой.

Громкий успех и трудный период

Путь к известности для Тимы Белорусских был стремительным. Его треки "Мокрые кроссы" и "Незабудка" в 2018—2019 годах буквально взорвали музыкальные чарты и сделали молодого исполнителя символом новой белорусской поп-сцены. Простой язык, искренность и узнаваемый голос принесли ему армию фанатов не только в Белоруссии, но и в России.

Однако в 2021 году судьба артиста изменилась: суд в Минске признал его виновным в приобретении наркотических веществ и приговорил к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. После завершения наказания Тима Белорусских не скрывал, что пережитое стало для него уроком и точкой переосмысления.

"Нам ещё лет 20 надо, чтобы так испортиться"

В 2023 году, уже находясь в России, музыкант дал интервью "Новому радио", в котором сравнил черты национального характера белорусов и россиян. Его высказывание вызвало активные обсуждения в Сети.

"Нам ещё лет 20 надо, чтобы так испортиться. Мы реалисты, знаем, чего можем достичь, а здесь многие где-то в облаках витают. Мы свою работу ответственно доведём до конца, трудолюбивые. Это не упрёк какой-то, просто, с чем я сталкивался", — говорил Белорусских.

Однако даже такие провокационные слова не помешали поклонникам из России продолжать восхищаться творчеством своего кумира.