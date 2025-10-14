Киркоров не ожидал, что прошлое настигнет его в суде: старый конфликт всплыл снова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Когда на концертах гремит музыка, а софиты ослепляют зал, мало кто думает о том, что за кулисами иногда разворачиваются драмы. История, в центре которой оказался Филипп Киркоров, началась почти два года назад — и только сейчас получила продолжение в суде. Обычный охранник концертного зала "Крокус Сити Холл" Александр Короткий решил отстаивать свои права и потребовал компенсацию за моральный вред, причинённый действиями артиста.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Как всё началось

Инцидент произошёл в 2023 году на концерте Ани Лорак. По данным очевидцев, Филипп Киркоров пытался пройти на сцену, чтобы поддержать певицу во время выступления, но у прохода стоял охранник зала — человек, выполняющий свою работу и следящий за порядком. Когда он попытался остановить артиста, тот, по словам Короткого, резко его оттолкнул. Удар оказался достаточно сильным — мужчина потерял равновесие и упал со сцены.

Сцена длилась считанные секунды, но последствия оказались куда долговременнее. После происшествия Александр обратился в полицию, где дал показания. Однако уголовное дело не возбудили. Тогда, по его словам, он ожидал хотя бы извинений.

Публичная реакция и позиция сторон

После инцидента в 2023 году адвокат Киркорова заявил, что конфликт урегулирован мирно, без претензий. В то же время Александр Короткий настаивал, что не получал извинений и не чувствовал, что вопрос закрыт. В медиа вспыхнула короткая волна публикаций — журналисты вспоминали прежние острые высказывания Киркорова, поднимали вопрос о поведении звёзд на сцене и за её пределами. Но спустя несколько недель интерес общественности угас.

Теперь история вернулась. 6 октября 2025 года в Красногорский городской суд поступил иск Короткого к Филиппу Киркорову. Охранник требует компенсацию морального вреда. Размер выплаты не раскрывается, но, по информации источников, речь идёт о сумме, соразмерной физическим и эмоциональным страданиям, которые, по мнению заявителя, он испытал.

Что говорит закон

Юристы отмечают, что подобные иски в сфере шоу-бизнеса не редкость, но доказать факт морального вреда всегда сложно. Для этого нужны медицинские заключения, показания свидетелей и доказательства причинно-следственной связи между действием и последствиями.

При этом даже символические суммы в подобных процессах имеют значение: они демонстрируют, что никто не стоит выше закона — ни охранник, ни народный артист.

Судебные прецеденты в шоу-бизнесе

В истории российской сцены уже были похожие случаи. Артисты нередко становились фигурантами исков, связанных с конфликтами на мероприятиях, где эмоции зашкаливали. Однако до реальных судебных разбирательств такие истории доходят редко — чаще стороны договариваются кулуарно.

Этот случай может стать показательным. Ведь речь идёт не просто о ссоре на эмоциях, а о принципиальном вопросе: где проходит граница между статусом артиста и правом другого человека на уважение.

А что если Киркоров извинится?

Теоретически конфликт можно уладить в любой момент. Даже после подачи иска стороны могут заключить мировое соглашение. Если Киркоров принесёт официальные извинения и компенсирует моральный вред, суд может прекратить производство.

Однако публичное признание ошибки для звезды такого масштаба — шаг редкий. Киркоров предпочитает не комментировать ситуацию.

Исторический контекст

Филипп Киркоров не впервые оказывается в центре громких историй. Ещё в начале 2000-х он конфликтовал с журналистами, а в 2010 году — с членами жюри телепроектов, но каждый раз скандалы заканчивались извинениями или замятием темы. Теперь ситуация иная: инициатором выступил не коллега по цеху, а человек из другой сферы — охрана.

Этот контраст и делает историю такой громкой: она показывает, как хрупки границы между славой и ответственностью.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
