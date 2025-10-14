Детское горе в семье Уиллиса: как дочери актёра переживают из-за его неизлечимой болезни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:38
Шоу-бизнес

Жена звезды Голливуда Брюса Уиллиса, актриса Эмма Хеминг, рассказала о трудностях семьи из-за прогрессирующей болезни актёра. Она призналась, что их дочери тяжело переживают ухудшение состояния отца.

Брюс Уиллис
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Брюс Уиллис

Хеминг отметила глубокие переживания младших дочерей — 11-летней Эвелин и 13-летней Мейбл.

"Они горюют, они так скучают по папе. Он не может посещать важные события, это тяжело для них", — поделилась жена актёра в интервью Vogue Australia.

Она добавила, что хотя дети проявляют стойкость, процесс адаптации даётся семье крайне непросто.

Помимо эмоциональной нагрузки, Эмма столкнулась с необходимостью управления значительным состоянием супруга. По данным источников Daily Mail, капитал Уиллиса оценивается в 250 миллионов долларов. Близкий к семье источник сообщил, что Хеминг пришлось освоить управление активами мужа, что стало для неё работой на полный день.

В августе этого года Эмма приняла решение о переезде мужа в отдельный одноэтажный дом с профессиональным уходом. Этот шаг, по её словам, позволил вернуться к роли жены, а не сиделки. Новая организация жизни также дала Уиллису больше свободы для общения с друзьями и родственниками без постоянного присутствия супруги.

Напомним, что 70-летний звезда "Крепкого орешка", страдает от лобно-височной деменции, диагностированной у него в 2022 году.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
