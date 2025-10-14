Личная жизнь под вопросом: почему Никита Ефремов перестал появляться с возлюбленной на публике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Актёр Никита Ефремов спровоцировал слухи о расставании с избранницей, художницей Ольгой Шурыгиной.

Никита Ефремов
Фото: YouTube канал Литрес by Скриншот видео YouTube канала Литрес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Никита Ефремов

На светских мероприятиях артист предпочитает появляться один или в компании родственников. Последним таким поводом стал его выход в свет с сестрой Верой, что усилило интерес к его личной жизни.

Продюсер Павел Рудченко подтвердил, что Ефремов стал более закрытым в общении с коллегами.

"Никита не распространяется о своей личной жизни. Как-то в последнее время старается это не выносить, поэтому на публике, в кулуарах, информации конкретной о расставании нет", — высказался Рудченко.

Продюсер также предположил, что такое поведение может быть частью продуманного образа. По его версии, актёр сознательно концентрирует внимание публики на своей профессиональной деятельности.

"Возможно, это какое-то исполнение задуманной концепции, чтобы привлекать внимание только к его персоне", — цитирует Рудченко портал "Страсти".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Дом говорит громче, чем слова: три предмета, которые кричат о бедности владельца
