До сих пор не понимаю: Юлия Высоцкая — о том, как Кончаловский выбрал её, а не роскошную женщину

1:36
Шоу-бизнес

Актриса Юлия Высоцкая дала развёрнутое интервью, в котором порассуждала о своём браке с режиссёром Андреем Кончаловским. Беседа состоялась в рамках проекта Ксении Соловьёвой "Соловей".

Юлия Высоцкая
Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Юлия Высоцкая

Высоцкая призналась, что до сих пор не может понять причину интереса к ней со стороны маститого режиссёра. Актриса противопоставила себя классическому образу "роскошной женщины".

"Я никогда не вела себя как уверенная, роскошная баба, которая может эффектно закурить сигарету", — пояснила Высоцкая.

Кончаловский называет её Пятачком — персонажем мультфильма "Винни-Пух". По словам актрисы, это определение точно отражает её готовность к действию.

"Я человек на передовой. Роскошные женщины — они всегда в тылу", — добавила она.

Отдельно Высоцкая затронула тему семейной жизни с Кончаловским. Она охарактеризовала брак как постоянную работу, требующую взаимных усилий.

"Брак — это работа. Уступки. Компромиссы. Научить нельзя, можно научиться", — отметила актриса.

Высоцкая рассказала о своей эволюции в подходе к конфликтам. Она отметила, что раньше была отчаянная, яростная и непринимающая, и лишь недавно поняла, как важно прощать.

Сейчас актриса осознала, что в жизни возможно всё, даже то, что кажется несправедливым. Супруги состоят в браке с 1998 года, разница в их возрасте составляет 36 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
