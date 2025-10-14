Чемоданное настроение: как Монеточка* победила тоску по России и начала новую жизнь в Литве

Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) рассказала о процессе адаптации к жизни в Вильнюсе после переезда из России. В интервью для YouTube-проекта Drama Queens артистка объяснила психологические сложности эмигрантской жизни.
По её словам, первоначально ощущение временности мешало обустройству быта. Гырдымова отметила важность перехода от чемоданного существования к оседлой жизни.
"Психологически очень тяжело жить с рюкзачками, когда вся твоя жизнь должна уместиться в один чемодан. В какой-то момент мы заставили себя осесть, купить керамическую, а не складную чашку", — поделилась певица.
Этот шаг, по её признанию, принёс ощущение стабильности и дома.
Певица также затронула тему своих детей, которые родились уже после переезда. Она подтвердила, что её дочь и сын никогда не были в России. При этом Гырдымова выразила надежду, что в будущем они смогут познакомиться с её родиной.
Отвечая на вопросы о собственных перспективах, артистка проявила осторожный оптимизм.
"Меня часто обвиняют в несвоевременном оптимизме, но внутри у меня есть уверенность, что у меня ещё обязательно будет концерт и в Москве, и в Киеве, и в Казахстане", — добавила Монеточка*.
Артистка переехала в Литву вместе с мужем Витей Исаевым в 2022 году, где у пары родились двое детей.
* признана в России иностранным агентом по решению Минюста
