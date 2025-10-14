Мечта Евы разбилась о материнское нет: почему Лолита не разрешила дочери переехать в Россию

Жизнь знаменитостей часто кажется со стороны беззаботной и гламурной, но за кулисами нередко скрываются сложные семейные истории. Вокруг певицы Лолиты Милявской вновь разгорелись разговоры: как сообщил Telegram-канал "Свита Короля", артистка отказала дочери Еве, которая хотела переехать к ней в Россию.

По словам источников, девушка, живущая в Болгарии, скучает по матери и просила разрешения быть ближе, чтобы чаще видеться. Однако певица решила, что переезд пока невозможен.

"Ева просила позволить ей жить рядом с мамой, чтобы можно было чаще общаться, но Лолита отказала. По её словам, за Евой нужно присматривать, а график у Лолиты напряжённый, некогда заниматься дочкой. Ева говорит, что она самостоятельная, но это не совсем так. Это очень открытая и наивная девушка, которая может попасть в беду, если её не контролировать", — цитирует источник одного из приятелей Лолиты.

Сама певица ситуацию напрямую не комментировала, но ранее в интервью признавалась, что боится перевозить дочь в Россию: по её мнению, Еве спокойнее жить за границей, где она чувствует себя увереннее.

Почему Лолита считает, что дочери лучше за границей

Лолита Милявская всегда отличалась прямотой и открытостью. В беседах с журналистами она не раз говорила, что её дочь нуждается в особом внимании. Ева живёт в Болгарии с родственниками и педагогами, которые помогают ей в повседневной жизни.

По словам певицы, в России у неё слишком плотный график — гастроли, репетиции, съёмки и участие в телевизионных проектах. Это делает невозможным полноценный контроль за дочерью. Милявская признавалась, что испытывает чувство вины, но уверена: спокойствие и стабильность Евы важнее.

Контроль и забота: две стороны одной медали

В ситуации Лолиты можно увидеть типичный конфликт между желанием родителей дать ребёнку свободу и страхом за его безопасность. Особенно это касается детей со специальными потребностями — а Ева именно такова.

Лолита неоднократно рассказывала, что её дочь особенная: с ней нужно быть рядом, наблюдать и поддерживать. В этом смысле переезд в Москву с её шумом и скоростью мог бы стать стрессом.

Певица считает, что за границей у дочери выстроен привычный быт: медицинское наблюдение, спокойная обстановка, отсутствие стрессовых ситуаций. Всё это делает жизнь Евы более гармоничной.

Как живёт Ева за границей Ева получила образование в специализированном центре и ведёт размеренную жизнь. По рассказам знакомых семьи, она любит читать, заниматься рукоделием и проводить время с друзьями. Ева активна в соцсетях, но мама просит её не выкладывать личные подробности. Лолита помогает дочери финансово и старается навещать её, как только появляется возможность между гастролями. Для певицы это не просто долг, а осознанный выбор: сохранить Еве чувство безопасности и уверенности.