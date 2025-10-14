Мальчик на руках Паулины Андреевой: в Сети гадают, кто этот загадочный ребёнок

Актриса Паулина Андреева, отдыхающая на Лазурном Берегу, поделилась фотографией с ребёнком.

Актриса Паулина Андреева

На снимке 37-летняя звезда театра и кино держит мальчика на руках и улыбается. Пользователи Сети начали предполагать, что это может быть её сын Иван, рождённый в браке с режиссёром Фёдором Бондарчуком. При этом ранее она не показывала наследника публике.

Мнения разделились: одни отметили сходство ребёнка с режиссёром, другие же посчитали, что мальчик слишком мал для четырёхлетнего сына пары. Сама Паулина комментариев к фото не оставила.

Ранее актриса отправилась на отдых с друзьями на юг Франции и сейчас проводит время на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Там она побывала на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Ильи Стюарта и провела время в компании его супруги Светланы Устиновой, а также юмористки Екатерины Варнавы.

Слухи о разрыве отношений Андреевой и Бондарчука появились ещё осенью прошлого года. Режиссёр стал появляться на публике без обручального кольца. По одной из версий, причиной разрыва стал якобы роман Бондарчука с актрисой Софьей Синицыной, который та отрицала. Другая версия связывает расставание с разными взглядами на жизнь.

После расставания Паулина забрала с собой сына и получила квартиру в Санкт-Петербурге. При этом актриса оставила фамилию бывшего мужа, официально теперь её имя — Паулина Андреева-Бондарчук.

Знаменитости поженилась в 2019 году после четырёх лет отношений. До этого Андреевой приписывали романы с актёрами Игорем Верником и Владимиром Машковым. Для Бондарчука этот брак стал вторым — 25 лет он был женат на светской львице Светлане Бондарчук. У режиссёра есть двое взрослых детей и внуки.