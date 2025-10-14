Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы против хакеров: почему отдых на море всё чаще заканчивается в банке
Вода, которая тает жир: пейте по стакану в день — и тело начнёт меняться само
Каждая попытка похудеть заканчивается провалом: эти привычки отдаляют вас от цели
Ответ Стокгольму: зачем России потребовалась собственная версия Нобелевской премии по литературе
А откуда она беглая: Садальский уличил во лжи клеветников Лаймы Вайкуле
Южно-Атлантическая аномалия растёт и движется к Африке — учёные предупреждают о сбоях техники
Личное прощание Киану Ривза: что он сказал о Дайане Китон, вспоминая съёмки с Николсоном
Сцена против болтливости: какое откровение сделала Елена Ваенга на концерте в Петербурге
Покупная фета отдыхает: секрет приготовления мягкого сыра, который получится даже у новичка

Мальчик на руках Паулины Андреевой: в Сети гадают, кто этот загадочный ребёнок

1:57
Шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева, отдыхающая на Лазурном Берегу, поделилась фотографией с ребёнком.

Актриса Паулина Андреева
Фото: ВК-аккаунт Паулины Андреевой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Паулина Андреева

На снимке 37-летняя звезда театра и кино держит мальчика на руках и улыбается. Пользователи Сети начали предполагать, что это может быть её сын Иван, рождённый в браке с режиссёром Фёдором Бондарчуком. При этом ранее она не показывала наследника публике.

Мнения разделились: одни отметили сходство ребёнка с режиссёром, другие же посчитали, что мальчик слишком мал для четырёхлетнего сына пары. Сама Паулина комментариев к фото не оставила.

Ранее актриса отправилась на отдых с друзьями на юг Франции и сейчас проводит время на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. Там она побывала на вечеринке по случаю дня рождения продюсера Ильи Стюарта и провела время в компании его супруги Светланы Устиновой, а также юмористки Екатерины Варнавы.

Слухи о разрыве отношений Андреевой и Бондарчука появились ещё осенью прошлого года. Режиссёр стал появляться на публике без обручального кольца. По одной из версий, причиной разрыва стал якобы роман Бондарчука с актрисой Софьей Синицыной, который та отрицала. Другая версия связывает расставание с разными взглядами на жизнь.

После расставания Паулина забрала с собой сына и получила квартиру в Санкт-Петербурге. При этом актриса оставила фамилию бывшего мужа, официально теперь её имя — Паулина Андреева-Бондарчук.

Знаменитости поженилась в 2019 году после четырёх лет отношений. До этого Андреевой приписывали романы с актёрами Игорем Верником и Владимиром Машковым. Для Бондарчука этот брак стал вторым — 25 лет он был женат на светской львице Светлане Бондарчук. У режиссёра есть двое взрослых детей и внуки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Главный миф о близорукости разрушен: вот что на самом деле портит зрение
Моря хранят страшную тайну: кто расправляется с акулами, не оставляя следов
Белые деревья — жизненно важная мера или пустая трата сил? Убедитесь сами
Он живёт на дне океана и сияет как металл: тайна, скрытая под километрами воды, наконец раскрыта
Из брюнетки в блондинку — без слёз и ломких прядей: правила, о которых молчат мастера
Больше рыбы — больше вкуса: Севастополь инвестирует в рыбную консервацию
Сочи не сдаётся даже под дождём: осенью курорт снова переживает туристический бум
Подготовка к зиме начинается с колёс: как выбрать резину под свой регион
Не просто еда — а энергия для победы: как правильно подкормить себя перед спортом
Он меняется быстрее, чем мода: почему грипп невозможно победить окончательно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.