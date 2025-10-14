Безлимитное мышление: Виктория Боня объяснила, зачем ей несколько поклонников одновременно

Блогер и модель Виктория Боня рассказала, почему она предпочитает принимать ухаживания сразу от нескольких мужчин.

В подкасте блогера Сергея Косенко знаменитость откровенно призналась, что у неё одновременно несколько поклонников. Она ходит с ними на свидания, просит деньги на шоппинг, "даёт мужчинам проявляться" и в целом ни в чём себе не отказывает.

45-летняя звезда объяснила, что позволяет представителям сильного пола делать ей денежные презенты.

Она похвасталась тем, что недавно один из воздыхателей дал ей карточку и разрешил потратить с неё около 15 тысячи долларов. Викторию такие ограничения возмутили. Она отметила, что за эти деньги можно купить только один комплект одежды. В итоге она потратила 40 тысяч долларов.

Знаменитость подчеркнула, что за такую щедрость со стороны мужчин ничем не отплачивает, так как она ничего им не должна.

При этом Боня обвиняет свою 13-летнюю дочь в том, что у неё "безлимитное мышление", отмечая, что наследница не знает цену деньгам.

