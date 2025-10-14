18 лет вместе: Полина Гагарина воспоминает совместные моменты с сыном в день его рождения

Певица Полина Гагарина обратилась к сыну Андрею в день его 18-летия. Она уверена, что знает своего наследника не одну земную жизнь.

Фото: Инстаграм Полины Гагариной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Полина Гагарина с сыном

Звезда опубликовала в социальных сетях серию снимков с сыном, начиная с периода младенчества ребёнка и до наших дней. Поделилась она также трогательным посланием в честь совершеннолетия сына.

Она отметила, что с самого рождения мальчик стал её близким другом и поддержкой. Полина с теплотой вспомнила совместные моменты и события, пролистывая фотографии, и подчеркнула, что за эти годы они пережили столько, будто прожили несколько жизней, но всегда оставались вместе.

Певица пожелала сыну счастья, вдохновения и смелых мечтаний.

"Мой мальчик, мой дружище, будь самым счастливым! Я в тебе уверена на все 100% и всегда!" — написала артистка.

Андрей родился в первом браке певицы с актёром Петром Кисловым. От второго брака с фотографом Дмитрием Исхаковым артистка воспитывает 8-летнюю дочь Мию.

