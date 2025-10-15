Яна Рудковская в восторге: какой прорыв в российской медицине обрадовал звезду

Продюсера Яну Рудковскую обрадовала новость о создании вакцины от рака.

Звезда шоу-бизнеса выразила гордость достижениями российских учёных и врачей.

По её словам, издание "Коммерсантъ" сообщает, что специалисты готовятся к началу применения отечественной вакцины против рака. Она разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учётом его генетических особенностей. Первой группой потенциальных получателей станут пациенты с меланомой.

Яна отметила, что все необходимые документы уже поданы в Минздрав, и при положительном решении клиническое применение может начаться в ближайшее время.

"Представляете, если получится подавлять развитие опухоли и снижать риск метастазов — это же настоящий прорыв", — написала продюсер в своём Telegram-канале.

В настоящее время в России и ряде других стран учёные занимаются разработкой персонализированных мРНК-вакцин против рака, основанных на неоантигенах.

Ожидается, что клинические испытания таких вакцин стартуют в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в конце 2025 года.

Принцип действия вакцины заключается в "обучении" иммунных клеток конкретного пациента, в частности Т-лимфоцитов, распознавать собственные опухолевые клетки, которые уже возникли в организме. В результате формируются активные популяции Т-клеток, способные целенаправленно уничтожать опухолевые образования.

На сегодняшний день ни один препарат такого типа ещё не зарегистрирован, однако тестирования на людях уже ведутся.

Для назначения терапии и подбора подходящей вакцины необходима консультация врача.