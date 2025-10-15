Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маленькая деталь, которая делает тягу в два раза мощнее — большинство о ней даже не догадывается
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о распаде БРИКС
Вода уходит, киты исчезли, нерпы гибнут: что происходит с самым странным морем планеты
Донской государственный технический университет отметил 95-летие со дня основания
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой

Яна Рудковская в восторге: какой прорыв в российской медицине обрадовал звезду

1:50
Шоу-бизнес

Продюсера Яну Рудковскую обрадовала новость о создании вакцины от рака.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
онкобольной рак больница

Звезда шоу-бизнеса выразила гордость достижениями российских учёных и врачей.

По её словам, издание "Коммерсантъ" сообщает, что специалисты готовятся к началу применения отечественной вакцины против рака. Она разрабатывается индивидуально для каждого пациента с учётом его генетических особенностей. Первой группой потенциальных получателей станут пациенты с меланомой.

Яна отметила, что все необходимые документы уже поданы в Минздрав, и при положительном решении клиническое применение может начаться в ближайшее время.

"Представляете, если получится подавлять развитие опухоли и снижать риск метастазов — это же настоящий прорыв", — написала продюсер в своём Telegram-канале.

В настоящее время в России и ряде других стран учёные занимаются разработкой персонализированных мРНК-вакцин против рака, основанных на неоантигенах.

Ожидается, что клинические испытания таких вакцин стартуют в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в конце 2025 года.

Принцип действия вакцины заключается в "обучении" иммунных клеток конкретного пациента, в частности Т-лимфоцитов, распознавать собственные опухолевые клетки, которые уже возникли в организме. В результате формируются активные популяции Т-клеток, способные целенаправленно уничтожать опухолевые образования.

На сегодняшний день ни один препарат такого типа ещё не зарегистрирован, однако тестирования на людях уже ведутся.

Для назначения терапии и подбора подходящей вакцины необходима консультация врача.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Наука и техника
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Последние материалы
Кетчуп и майонез ведут двойную игру: как любимые соусы разрушают здоровье
Дана Борисова вышла замуж: кто стал избранником телеведущей и почему
Кулинарный рай в Хорватии: город, который удивит даже опытных путешественников
Живое сердце континента: что заставляет центр России подниматься и пульсировать
Миллионы водителей терялись в догадках: раскрыта настоящая причина появления ручки над головой
Осенью внесли — летом собрали вдвое больше: тайный ингредиент сильной рассады — фосфор без химии
Право без границ: как юрист может построить карьеру в двух правовых системах
Стойкий аромат без переплаты: что искать на флаконе, чтобы не ошибиться
Осень в ладах с душой: где найти самое красивое золото подмосковных лесов
Мир пересёк точку невозврата: жизнь под водой рушится — глобальное потепление стало реальностью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.