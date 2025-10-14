Каждое утро он видит это: почему Ида Галич всё ещё не вышла замуж за своего жениха

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Шоу-бизнес

Блогерша Ида Галич в юмористическом ключе прокомментировала затянувшуюся подготовку к свадьбе с бизнесменом Олегом Ледвичем. Несмотря на предложение руки и сердца, полученное в конце прошлого года, пара до сих пор не посетила ЗАГС.

Ида Галич
Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ида Галич

В Telegram-канале Галич опубликовала откровенное видео, снятое сразу после пробуждения. На кадрах видно, как блогерша демонстрирует торчащую чёлку и лицо без макияжа.

"Чтоб вы понимали, вот это вот каждое утро видит мой дорогой жених. Может, поэтому я всё ещё не жена", — пошутила она.

Подписчики активно поддержали самокритичный пост звезды, отмечая, что подобный внешний вид после сна — нормальное явление для всех.

"Думаю, жених примерно так же с утра выглядит", — прокомментировали фолловеры в ответ на шутку Галич.

Напомним, что отношения пары развиваются достаточно серьёзно — они живут вместе, а в конце июля у них родилась дочь. От предыдущего брака у Иды Галич есть пятилетний сын Леон. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
