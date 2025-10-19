Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прощай, зеркало: как природа обманывает наши ожидания
Размер не главное: 10 мини-цветов, которые визуально расширяют сад и прячут недостатки
Минус бывает только в холодильнике: как студент из Бенина открыл для себя Сибирь
Топливный вопрос решён: Камчатский край получит финансовую поддержку
Сон без восстановления: одна привычка, которая мешает мозгу обновляться каждую ночь
Она смотрит — и вы уже всё должны понять: тайный язык кошек, который человек игнорирует
Плод, что кормил древних воинов, теперь помогает спортсменам — вот чем он полезен
Осенняя напасть, о которой молчат водители: почему даже исправная машина начинает капризничать
Лапша с арахисовым соусом за 15 минут: секрет идеального ужина для уставших после работы

Лолита, Собчак и Рудковская: Ида Галич объяснила, что объединяет звёзд старой закалки

1:25
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич обсудила быстроту ответов от звёзд индустрии. Узнайте, почему артисты старой школы реагируют мгновенно, а молодежь оставляет в ожидании.

Смартфон
Фото: commons.wikimedia.org by Stephane <3, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смартфон

Звезда интернета отметила, что ей невероятно приятно, когда человек из шоу-бизнеса отвечает мгновенно.

Ида рассказала, что ей приснилась Лолита Милявская.

"Всё, говорит, хорошо, люблю, целую", — приводит она слова певицы, подчеркнув, что именно так поступают настоящие звёзды старой школы.

По словам блогера, Лолита всегда может оперативно ответить, если свободна. Также она упомянула журналистку Ксению Собчак, которая тоже на связи, если ей писать в иностранном мессенджере. Быстрая реакция характерна и для продюсера Яны Рудковской.

В то же время, молодое поколение артистов, по мнению Галич, нередко отвечает с огромной задержкой.

"Можно ждать ответа по 14 миллионов дней. Клянусь", — отметила Ида.

Она уточнила, что это не шутка, а просто наблюдение: современная молодежь более расслаблена и не стремится поддерживать мгновенную связь.

Ранее Ида Галич поделилась своими планами создания партии. Звезда интернета объяснила, почему нужно голосовать именно за неё.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Происшествия
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Домашние животные
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Наука и техника
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Последние материалы
Топливный вопрос решён: Камчатский край получит финансовую поддержку
Сон без восстановления: одна привычка, которая мешает мозгу обновляться каждую ночь
Она смотрит — и вы уже всё должны понять: тайный язык кошек, который человек игнорирует
Лолита, Собчак и Рудковская: Ида Галич объяснила, что объединяет звёзд старой закалки
Плод, что кормил древних воинов, теперь помогает спортсменам — вот чем он полезен
Осенняя напасть, о которой молчат водители: почему даже исправная машина начинает капризничать
Лапша с арахисовым соусом за 15 минут: секрет идеального ужина для уставших после работы
Почему голландец влюбился в Дагестан: взгляд иностранца на Кавказ, где горы выше ожиданий
Быстрее, чем мы думали: исследование показало, как по-разному стареют мужской и женский мозг
Без лишнего блеска, но с характером: электрокар, который заставил конкурентов нервно перезаряжаться
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.