Лолита, Собчак и Рудковская: Ида Галич объяснила, что объединяет звёзд старой закалки

Звезда интернета отметила, что ей невероятно приятно, когда человек из шоу-бизнеса отвечает мгновенно.

Ида рассказала, что ей приснилась Лолита Милявская.

"Всё, говорит, хорошо, люблю, целую", — приводит она слова певицы, подчеркнув, что именно так поступают настоящие звёзды старой школы.

По словам блогера, Лолита всегда может оперативно ответить, если свободна. Также она упомянула журналистку Ксению Собчак, которая тоже на связи, если ей писать в иностранном мессенджере. Быстрая реакция характерна и для продюсера Яны Рудковской.

В то же время, молодое поколение артистов, по мнению Галич, нередко отвечает с огромной задержкой.

"Можно ждать ответа по 14 миллионов дней. Клянусь", — отметила Ида.

Она уточнила, что это не шутка, а просто наблюдение: современная молодежь более расслаблена и не стремится поддерживать мгновенную связь.

