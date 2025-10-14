Сцена против болтливости: какое откровение сделала Елена Ваенга на концерте в Петербурге

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:15
Шоу-бизнес

Певица Елена Ваенга выступила с большим сольным концертом в БКЗ "Октябрьский" Санкт-Петербурга. Во время шоу артистка поделилась с публикой необычным признанием о своей главной особенности.

Елена Ваенга
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Ваенга

Первые 40 минут выступления Ваенга посвятила исключительно музыкальной программе. Лишь затем она обратилась к зрителям с неожиданным откровением.

"У меня есть недостаток, очень серьёзный. Вы не представляете, до какой степени я болтлива. А для того, чтобы я сегодня всё спела, что задумала, надо молчать", — объяснила певица.

Перед концертом Ваенга опубликовала в соцсетях кадры подготовки к выступлению. На фотографиях артистка позировала в платье с глубоким декольте в гримерке.

В опубликованном видео она также пошутила о своей внешности: "Все обкусанные. Не знаю, зачем", — прокомментировала певица состояние своих губ.

Во время общения с публикой Ваенга затронула и семейные темы. Она сообщила, что гастролирует вместе с мужем, барабанщиком Романом Садырбаевым, и пожаловалась на успеваемость их 13-летнего сына Ивана в школе. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
