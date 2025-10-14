Вечный дом для престолонаследника: почему Уильям и Кейт нарушают традицию с переездом в Виндзор

Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовятся к историческому переезду в Виндзор, где планируют постоянно проживать даже после восшествия на престол.

Фото: commons.wikimedia.org by Number 10, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Королевская семья

Как сообщают источники, семья надеется завершить переезд в Форест-Лодж уже к Ночи Гая Фокса благодаря ускоренным темпам ремонта.

Георгианский особняк площадью 150 акров станет постоянным домом для Уильяма, Кейт и их троих детей. Переезд знаменует важный этап для семьи, желающей оставить позади тяжёлые воспоминания, связанные с предыдущим местом жительства.

Источники подчёркивают, что этот дом станет для пары "вечным домом", что нарушает давнюю традицию смены королевских резиденций.

Кейт Миддлтон активно участвует в обустройстве нового жилья, лично выбирая мебель и текстиль у британских производителей. Для сохранения конфиденциальности семья решила отказаться от штатного проживающего персонала. Принц и его супруга полностью оплачивают ремонт и будут платить рыночную арендную плату Crown Estate.

Переезд совпал с завершением профилактического лечения Кейт, которая сейчас находится в ремиссии. По словам близких к паре источников, сейчас они больше всего сосредоточены на создании стабильной и уютной атмосферы для своих детей в новом доме, который должен стать для них настоящим семейным гнездом.