300 миллионов рублей за память: дочь Ободзинского шокирована запросами радиостанций

Шоу-бизнес

С младшей дочери легендарного исполнителя советской эстрады Валерия Ободзинского потребовали 300 миллионов рублей за возможность поставить в радиоэфир редкие композиции её отца.

Фото: ВК-аккаунт Валерия Ободзинского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Валерий Ободзинский

По словам наследницы певца Валерии Ободзинской, радиостанция запросила огромную сумму за продвижение песен, и поскольку таких средств у неё нет, реализовать эту идею оказалось невозможно.

"На радио мне сказали так: если хотите, чтобы эти песни попали в эфир, платите 300 млн рублей. А у меня нет таких денег. И мне обидно до слёз", — цитирует слова Ободзинской NEWS.ru.

Она подчеркнула, что особенно горько ей не только из-за памяти отца, но и из-за молодых артистов, которые сталкиваются с аналогичными трудностями и не имеют возможности заявить о себе из-за финансовых ограничений.

"Молодым талантам как пробиться? Хоть и идёт спецоперация, в культуре пока ничего не поменялось… Тот, кто не хочет играть по правилам шоу-бизнеса, обречён быть неуслышанным", — добавила Ободзинская.

Несмотря на все сложности, Валерия старается не терять оптимизма. Она самостоятельно выпустила музыкальный спектакль под названием "Я всегда за тебя", основанный на песнях отца.

До этого Ободзинская вспоминала, что в 1960-е годы певицу Аллу Пугачёву уволили из знаменитого джазового коллектива Олега Лундстрема по причине профессиональной несостоятельности. По её словам, дело было не только в уровне подготовки певицы — коллегам также не нравился её конфликтный и экспрессивный характер.

