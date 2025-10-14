Намёк в ответ фанату: как Кэти Перри подтвердила слухи о романе с Трюдо на концерте

Американская певица Кэти Перри впервые публично прокомментировала слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кэти Перри

Во время выступления в Лондоне артистка ответила на предложение руки и сердца от поклонника, сообщает Daily Mail.

Когда один из зрителей попросил её выйти замуж, Перри отказалась с характерной шуткой.

"Жаль, что ты не спросил меня об этом 48 часов назад", — заявила певица, намекая на распространившиеся в Сети фотографии с Трюдо.

Ранее папарацци засняли пару во время отдыха на лодке у побережья Санта-Барбары.

Исполнительница также обратила внимание на внешний вид публики, отметив изменчивость своих предпочтений.

"Лондон, Англия, так вот как вы выглядите в понедельник вечером? Неудивительно, что я всё время влюблялась в англичан… Но теперь уже нет", — сказала звезда со сцены.

На опубликованных фотографиях видно, как Трюдо обнимает певицу в бикини, а в другой момент кладёт руку ей на ягодицы.