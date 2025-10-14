Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведка сбежит с огорода сама: 5 деревенских хитростей, о которых молчат соседи
Ошиблись на миллиарды световых лет: как одно открытие может переписать космические карты
Отдых с риском для здоровья: исследование показало, чем болеют путешественники
Король океана пал без боя: тайна гибели мегалодона, о которой молчали миллионы лет
Ресницы начинают расти уже через неделю: рецепт, который передают подругам шёпотом
Старый авто превращают в редкость за час: простые приёмы, о которых молчат продавцы
Резкое падение или плавное снижение? Экономика на пороге перемен
Копчёный аромат и вкус детства: как превратить обычное оливье в праздничный хит
Миа Бойка добавила к шоу-бизнесу навоз и зерно: в чём логика этого шага

Намёк в ответ фанату: как Кэти Перри подтвердила слухи о романе с Трюдо на концерте

1:05
Шоу-бизнес

Американская певица Кэти Перри впервые публично прокомментировала слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кэти Перри

Во время выступления в Лондоне артистка ответила на предложение руки и сердца от поклонника, сообщает Daily Mail.

Когда один из зрителей попросил её выйти замуж, Перри отказалась с характерной шуткой.

"Жаль, что ты не спросил меня об этом 48 часов назад", — заявила певица, намекая на распространившиеся в Сети фотографии с Трюдо.

Ранее папарацци засняли пару во время отдыха на лодке у побережья Санта-Барбары.

Исполнительница также обратила внимание на внешний вид публики, отметив изменчивость своих предпочтений.

"Лондон, Англия, так вот как вы выглядите в понедельник вечером? Неудивительно, что я всё время влюблялась в англичан… Но теперь уже нет", — сказала звезда со сцены.

На опубликованных фотографиях видно, как Трюдо обнимает певицу в бикини, а в другой момент кладёт руку ей на ягодицы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Еда и рецепты
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Садоводство, цветоводство
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Медведка сбежит с огорода сама: 5 деревенских хитростей, о которых молчат соседи
Ошиблись на миллиарды световых лет: как одно открытие может переписать космические карты
Отдых с риском для здоровья: исследование показало, чем болеют путешественники
Король океана пал без боя: тайна гибели мегалодона, о которой молчали миллионы лет
Ресницы начинают расти уже через неделю: рецепт, который передают подругам шёпотом
Старый авто превращают в редкость за час: простые приёмы, о которых молчат продавцы
Резкое падение или плавное снижение? Экономика на пороге перемен
Копчёный аромат и вкус детства: как превратить обычное оливье в праздничный хит
Миа Бойка добавила к шоу-бизнесу навоз и зерно: в чём логика этого шага
Чисто — не значит безопасно: сколько живут невидимые враги на любимом белье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.