Как Алла Пугачёва почтила память Валентина Юдашкина: трогательные слова Примадонны

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва почтила память модельера Валентина Юдашкина в день его рождения.

Фото: Инстаграм Марины Юдашкиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модельер Валентин Юдашкин

Примадонна опубликовала в социальных сетях фото кутюрье, которому 14 октября могло бы исполнится 62 года.

"Ты всегда в моём сердце", — написала народная артистка СССР под фото с гуру моды.

Вдова модельера Марина Юдашкина также опубликовала трогательный текст в память о покойном муже.

"Я смотрела как ты полетел за своими мечтами, я дала тебе крылья, но я осталась позади, ты ушёл и время ушло тоже, но я всё ещё жду у двери и что твои шаги коснуться пола и тогда даже боль начнёт утихать", — обратилась к супругу Марина.

Причиной смерти Валентина Юдашкина стало онкологическое заболевание. В 2016 году у него выявили рак почки, который впоследствии дал метастазы, распространившиеся по всему организму, включая головной мозг.

Модельер ушёл из жизни 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет в онкоцентре имени Н. Н. Блохина в Москве.