Спорный берег: что стало причиной конфликта вокруг недвижимости Киркорова

Бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Красногорский городской суд с иском о признании недействительной сделки Филиппа Киркорова по приобретению береговой полосы на Москве-реке.
Истец утверждает, что береговая территория площадью 4,2 тыс. кв. м должна оставаться в общественном пользовании, если река является федеральной собственностью.
Летом Рыськов пытался получить разрешение на организацию благотворительного туристического проекта на этом участке, но получил отказ из-за прав собственности Киркорова.
Певец приобрёл указанную территорию ещё в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет. За 11 лет на участке возвели теннисный корт, несколько домиков и качели, всю территорию обнесли забором.
Как пишет Telegram-канал Mash, Рыськов планирует создать на этом месте современную пляжную зону с зонами для отдыха, фуд-кортами и кабинками для переодевания, доступную для всех москвичей.
