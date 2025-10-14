Спорный берег: что стало причиной конфликта вокруг недвижимости Киркорова

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:06
Шоу-бизнес

Бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Красногорский городской суд с иском о признании недействительной сделки Филиппа Киркорова по приобретению береговой полосы на Москве-реке. 

Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров, российский отбор на Детское Евровидение 2016

Истец утверждает, что береговая территория площадью 4,2 тыс. кв. м должна оставаться в общественном пользовании, если река является федеральной собственностью.

Летом Рыськов пытался получить разрешение на организацию благотворительного туристического проекта на этом участке, но получил отказ из-за прав собственности Киркорова.

Певец приобрёл указанную территорию ещё в 2014 году, оформив ипотеку на 20 лет. За 11 лет на участке возвели теннисный корт, несколько домиков и качели, всю территорию обнесли забором.

Как пишет Telegram-канал Mash, Рыськов планирует создать на этом месте современную пляжную зону с зонами для отдыха, фуд-кортами и кабинками для переодевания, доступную для всех москвичей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
