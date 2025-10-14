А откуда она беглая: Садальский уличил во лжи клеветников Лаймы Вайкуле

Актёр Станислав Садальский заступился за певицу Лайму Вайкуле. Он убеждён, что артистка продаст все билеты на концерт в Москве.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" пристыдил представителей "грязных СМИ". Его возмутил заголовок, в котором латвийскую звезду назвали позорницей и якобы освистали в Грузии.
Он отметил, что концерт Вайкуле еще не прошел, он запланирован на 5 декабря.
Обратил внимание актёр на то, что Лайму называют "беглой артисткой".
"А откуда она-то "беглая"? Она как жила в Латвии так и живёт", — написал заслуженный артист РСФСР в "Живом журнале".
Он считает, что сплетники совсем потеряли совесть и очень много врут.
"В кадом слове враньё, в каждой букве", — объяснил свою позицию Садальский.
Актёр уверен, что на концерт Вайкуле соберутся полные залы даже если она надумает приехать с выступлением в Москву.
