Эгоизм или мечта? Почему Дженнифер Энистон не стала усыновлять ребёнка после неудачных попыток ЭКО

Актриса Дженнифер Энистон объяснила своё нежелание усыновлять ребёнка, несмотря на многолетнюю борьбу с бесплодием.
Она рассказала, что часто слышит от людей о возможности усыновить или удочерить малыша, однако ей такая идея не откликается.
"Я хочу, чтобы в маленьком человечке была моя ДНК. Это единственный способ, эгоистичный или нет, каким бы он ни был, я этого хочу", — заявила Энистон в подкасте Armchair Expert.
Ранее актриса уже рассказывала о попытках забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Сейчас, по словам звезды, она пересмотрела своё отношение к материнству. Энистон отметила, что обрела душевное спокойствие, приняв ситуацию такой, какая она есть.
"Есть точка, где это выходит из-под моего контроля. Буквально ничего не могу с этим поделать", — добавила актриса.
Иногда, как призналась Энистон, у неё возникают мысли о потенциальных детях с определёнными партнёрами. Однако такие размышления, по её словам, быстро проходят.
Актриса подчеркнула, что научилась принимать текущие обстоятельства своей жизни без сожалений о несбывшемся материнстве.
