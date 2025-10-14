Эгоизм или мечта? Почему Дженнифер Энистон не стала усыновлять ребёнка после неудачных попыток ЭКО

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:17
Шоу-бизнес

Актриса Дженнифер Энистон объяснила своё нежелание усыновлять ребёнка, несмотря на многолетнюю борьбу с бесплодием. 

Дженнифер Энистон
Фото: commons.wikimedia.org by HHSgov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дженнифер Энистон

Она рассказала, что часто слышит от людей о возможности усыновить или удочерить малыша, однако ей такая идея не откликается.

"Я хочу, чтобы в маленьком человечке была моя ДНК. Это единственный способ, эгоистичный или нет, каким бы он ни был, я этого хочу", — заявила Энистон в подкасте Armchair Expert.

Ранее актриса уже рассказывала о попытках забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Сейчас, по словам звезды, она пересмотрела своё отношение к материнству. Энистон отметила, что обрела душевное спокойствие, приняв ситуацию такой, какая она есть.

"Есть точка, где это выходит из-под моего контроля. Буквально ничего не могу с этим поделать", — добавила актриса.

Иногда, как призналась Энистон, у неё возникают мысли о потенциальных детях с определёнными партнёрами. Однако такие размышления, по её словам, быстро проходят.

Актриса подчеркнула, что научилась принимать текущие обстоятельства своей жизни без сожалений о несбывшемся материнстве.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
