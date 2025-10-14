Екатерина Гордон разочаровалась в людях: что произошло с ней в 2025 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон заявила, что больше не доверяет людям. Знаменитость неожиданно пожаловалась на трудный период своей жизни. 

Юрист Екатерина Гордон
Фото: Инстаграм Екатерины Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Правозащитница призналась, что 2025 год стал для неё одним из самых тяжёлых в жизни. Не утешают её даже успехи и  профессиональный рост.

По словам Екатерины, она утратила веру в человеческие объединения, коллективные институты и негласные моральные принципы, на которых, казалось бы, держится общество. В периоды кризисов и конфликтов, отмечает она, большинство людей проявляют свои худшие качества. Этот опыт научил её держать дистанцию, не впускать в личное пространство случайных людей и не тратить силы на тех, кто слаб духом или нечист совестью.

Она признаётся, что интерес к жизни практически исчез — исключение составляют лишь музыка и благотворительность. Почти весь год ей было тяжело переносить реальность.

Внешне у неё есть всё: украшения, недвижимость, признание, круг общения — часть людей, возможно, искренне относится к ней с уважением. Однако внутренне Екатерина ощущает пустоту. Она перестала верить и в чудесное исцеление человечества, и в человека как носителя добра. По её наблюдениям, большинство друзей ограничиваются показным блеском и словами без действий, а те, кто дальше, — слишком трусливы, чтобы на них рассчитывать.

Она говорит, что в жизни осталось всего два человека, на которых действительно можно положиться — и это, по её мнению, уже немало, если оглянуться вокруг. Всё происходящее вызывает у неё лишь стойкое презрение. 

Ранее блогер Мария Погребняк посочувствовала обманутой Гордон, которой многодетная мать Елена Товстик отплатила чёрной неблагодарностью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
