Екатерина Гордон разочаровалась в людях: что произошло с ней в 2025 году

Юрист Екатерина Гордон заявила, что больше не доверяет людям. Знаменитость неожиданно пожаловалась на трудный период своей жизни.

Юрист Екатерина Гордон

Правозащитница призналась, что 2025 год стал для неё одним из самых тяжёлых в жизни. Не утешают её даже успехи и профессиональный рост.

По словам Екатерины, она утратила веру в человеческие объединения, коллективные институты и негласные моральные принципы, на которых, казалось бы, держится общество. В периоды кризисов и конфликтов, отмечает она, большинство людей проявляют свои худшие качества. Этот опыт научил её держать дистанцию, не впускать в личное пространство случайных людей и не тратить силы на тех, кто слаб духом или нечист совестью.

Она признаётся, что интерес к жизни практически исчез — исключение составляют лишь музыка и благотворительность. Почти весь год ей было тяжело переносить реальность.

Внешне у неё есть всё: украшения, недвижимость, признание, круг общения — часть людей, возможно, искренне относится к ней с уважением. Однако внутренне Екатерина ощущает пустоту. Она перестала верить и в чудесное исцеление человечества, и в человека как носителя добра. По её наблюдениям, большинство друзей ограничиваются показным блеском и словами без действий, а те, кто дальше, — слишком трусливы, чтобы на них рассчитывать.

Она говорит, что в жизни осталось всего два человека, на которых действительно можно положиться — и это, по её мнению, уже немало, если оглянуться вокруг. Всё происходящее вызывает у неё лишь стойкое презрение.

