Шокирующее заявление: пять детей вновь обвинили Майкла Джексона в насилии — что скрыто за их иском

Майкла Джексона вновь заподозрили в насилии над пятью детьми.

Фото: Фан-аккаунт Майкла Джексона ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Майкл Джексон

Петеро детей из семьи Кассио подали иск в суд Лос-Анджелеса, обвиняя Майкла Джексона в многолетнем психологическом давлении и сексуальном насилии. По их утверждению, это происходило на протяжении 25 лет.

Согласно материалам, переданным в полицию, артист "манипулировал несовершеннолетними, внушая каждому чувство собственной уникальности. Любопытно, что один из заявителей, Фрэнк Касио, ранее выступал в защиту Джексона во время прежних скандалов и даже издал книгу под названием "Мой друг Майкл".

В 2020 году семья Касио уже выдвигала аналогичные претензии анонимно и, как утверждается, получила 13 миллионов фунтов за внесудебное урегулирование от представителей Джексона. Сейчас они заявляют, что согласились на сделку под давлением, и требуют 160 миллионов фунтов компенсации.

Иск был подан после выхода фильма "Покидая Неверленд", в котором, по словам истцов, каждый из братьев и сестёр осознал, что не был единственной жертвой.

Официальной причиной смерти Майкла Джексона, скончавшегося 25 июня 2009 года в возрасте 50 лет, признана острая интоксикация пропофолом.

Пропофол — сильнодействующее анестезирующее средство, которое артист применял как снотворное в сочетании с другими успокоительными препаратами.

Инъекцию препарата ввёл личный врач певца Конрад Мюррей, впоследствии признанный виновным в непредумышленном убийстве и приговорённый к четырём годам лишения свободы.