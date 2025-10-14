Миа Бойка добавила к шоу-бизнесу навоз и зерно: в чём логика этого шага

Певица Миа Бойка, известная своими яркими клипами и экспериментами со звуком, неожиданно для поклонников решила попробовать себя в совершенно ином бизнесе — сельском хозяйстве. Согласно данным ЕГРИП, в октябре артистка добавила к своему ИП, зарегистрированному в сфере исполнительских искусств, ещё 17 новых направлений деятельности, и все они так или иначе связаны с аграрной отраслью. Теперь в её планах — разведение крупного рогатого скота, овец, коз, птиц и свиней, а также производство молока, зерна, рассады и даже бычьей спермы.
Для многих поклонников новость стала полной неожиданностью: образ энергичной поп-звезды с бирюзовыми волосами и фермерская жизнь кажутся несовместимыми. Однако сама идея выглядит продуманно: в последние годы всё больше знаменитостей диверсифицируют доходы, открывая бизнес в агропроме.
Возможно, Миа Бойка вдохновилась успешными примерами отечественных артистов, уже вложивших средства в производство экопродуктов, молочную или мясную отрасль. Фермерство постепенно становится не только экономически выгодным, но и модным — особенно в эпоху локальных брендов и интереса к здоровому питанию.
Инвестиции с долгосрочной отдачей. Земля, животноводство и переработка — сферы, где деньги не теряют ценности.
Имиджевая составляющая. Экофермы и натуральные продукты ассоциируются с заботой о природе и честным трудом.
Стабильность. В отличие от шоу-бизнеса, где всё зависит от моды и спроса, агробизнес устойчив к колебаниям рынка развлечений.
Судя по кодам видов деятельности, певица планирует целую экосистему под своим брендом:
• производство сырого молока и мясных продуктов;
• выращивание зерновых и овощных культур;
• разведение свиней, коз и птицы;
• создание собственной линии продуктов питания.
Не исключено, что в будущем появятся фермерские бренды под именем артистки — от органического молока до кормов премиум-класса.
Не исключено, что решение певицы расширить бизнес — часть продуманной стратегии по созданию устойчивого личного бренда. В эпоху, когда артисты становятся предпринимателями, совмещение музыки и фермерства может стать необычным способом рассказать аудитории о себе с новой стороны.
Возможно, Миа Бойка просто готовит почву для нового имиджа — певицы, близкой к земле и природе, но по-своему креативной и современной.
Фермерство в России долго считалось делом сугубо региональным, но в последние годы тренд изменился. Молодые предприниматели и медийные личности активно осваивают агросектор, вкладываясь в производство органических продуктов. На этом фоне интерес певицы выглядит не эксцентричным, а вполне логичным шагом: сельское хозяйство становится новой "звёздной" нишей. Об этом сообщает издание "Постньюс".
