Миа Бойка добавила к шоу-бизнесу навоз и зерно: в чём логика этого шага

3:21
Шоу-бизнес

Певица Миа Бойка, известная своими яркими клипами и экспериментами со звуком, неожиданно для поклонников решила попробовать себя в совершенно ином бизнесе — сельском хозяйстве. Согласно данным ЕГРИП, в октябре артистка добавила к своему ИП, зарегистрированному в сфере исполнительских искусств, ещё 17 новых направлений деятельности, и все они так или иначе связаны с аграрной отраслью. Теперь в её планах — разведение крупного рогатого скота, овец, коз, птиц и свиней, а также производство молока, зерна, рассады и даже бычьей спермы.

Mia Boyka
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mia Boyka

Неожиданное направление

Для многих поклонников новость стала полной неожиданностью: образ энергичной поп-звезды с бирюзовыми волосами и фермерская жизнь кажутся несовместимыми. Однако сама идея выглядит продуманно: в последние годы всё больше знаменитостей диверсифицируют доходы, открывая бизнес в агропроме.

Возможно, Миа Бойка вдохновилась успешными примерами отечественных артистов, уже вложивших средства в производство экопродуктов, молочную или мясную отрасль. Фермерство постепенно становится не только экономически выгодным, но и модным — особенно в эпоху локальных брендов и интереса к здоровому питанию.

Почему звёзды идут в агробизнес

  1. Инвестиции с долгосрочной отдачей. Земля, животноводство и переработка — сферы, где деньги не теряют ценности.

  2. Имиджевая составляющая. Экофермы и натуральные продукты ассоциируются с заботой о природе и честным трудом.

  3. Стабильность. В отличие от шоу-бизнеса, где всё зависит от моды и спроса, агробизнес устойчив к колебаниям рынка развлечений.

Возможные направления проекта

Судя по кодам видов деятельности, певица планирует целую экосистему под своим брендом:
• производство сырого молока и мясных продуктов;
• выращивание зерновых и овощных культур;
• разведение свиней, коз и птицы;
• создание собственной линии продуктов питания.

Не исключено, что в будущем появятся фермерские бренды под именем артистки — от органического молока до кормов премиум-класса.

А что если это маркетинговый ход?

Не исключено, что решение певицы расширить бизнес — часть продуманной стратегии по созданию устойчивого личного бренда. В эпоху, когда артисты становятся предпринимателями, совмещение музыки и фермерства может стать необычным способом рассказать аудитории о себе с новой стороны.

Возможно, Миа Бойка просто готовит почву для нового имиджа — певицы, близкой к земле и природе, но по-своему креативной и современной.

Исторический контекст

Фермерство в России долго считалось делом сугубо региональным, но в последние годы тренд изменился. Молодые предприниматели и медийные личности активно осваивают агросектор, вкладываясь в производство органических продуктов. На этом фоне интерес певицы выглядит не эксцентричным, а вполне логичным шагом: сельское хозяйство становится новой "звёздной" нишей. Об этом сообщает издание "Постньюс".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
