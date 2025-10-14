Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем кошки проверяют воду перед питьём: разгадан секрет, которому тысячи лет
Забудьте про подъёмы ног: одно упражнение заменяет все тренировки на пресс
Тайные города Рима в Испании: стены, мосты и театры, пережившие падение империи
Спорный берег: что стало причиной конфликта вокруг недвижимости Киркорова
Каменная молитва превратилась в стоны: падение церкви обнажило тайное кладбище прошлого
Они могут сжечь вашу квартиру! Эти устройства опасны при подключении через удлинитель
Всего за одну минуту на экране: как камео Тома Хэнкса перевернуло восприятие сериала 1883
Мечтаете о коже без изъянов? Эти натуральные средства сделают чудо с вашим лицом
Токсичный спирт потеряет анонимность: рынок незамерзаек ожидает большая чистка

Мужчина, который женился бы на себе: как Николай Басков стал героем собственной легенды

0:26
Шоу-бизнес

Он поёт о любви, сияет на сцене и кажется человеком, для которого жизнь — сплошной праздник. Но за блеском костюмов и ослепительной улыбкой скрывается совсем другая история. Певец Николай Басков не раз признавался, что подавал заявление в ЗАГС шесть раз — и шесть раз не доходил до свадьбы. Кто же срывал церемонии? По словам артиста, всегда он сам.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

Психолог Станислав Самбурский, клинический специалист "Клиники доктора Аникиной" и автор канала "Экологичный психолог", попытался объяснить, почему у "золотого голоса России" не складывается личная жизнь. Его рассуждения оказались не только о Баскове — они о каждом, кто боится настоящей близости.

"Всё, что не вписывается в кадр, Басков безжалостно вырезает из собственной биографии. О сыне от первого брака — ни слова, будто его никогда не существовало, хотя парню уже 19. О свадьбах, о которых он шутит в интервью, — ни снимков, ни имён. Это не потому, что у Баскова есть что скрывать. Для него то, что по-настоящему близко — невыносимо", — сказал Самбурский в беседе с сайтом "Страсти".

Жизнь под прожектором

Публика привыкла к образу "золотого мальчика" — певца в ослепительных костюмах, с лёгкой иронией к самому себе. Но, как отмечает эксперт, за этой театральной оболочкой прячется человек, который не умеет быть вне сцены. Всё, что делает Басков, должно быть видно. Он живёт так, как другие позируют: под софитами, под аплодисменты, в бесконечном шоу.

"Он умеет флиртовать, обольщать, строить глазки, но не выдерживает реальности отношений, где нужно быть не персонажем, а человеком. Басков живёт в мире, где любовь — это сцена. Где он одновременно и герой, и зритель, и режиссёр", — пояснил Самбурский.

Эта постановочная жизнь не оставляет места случайным жестам. Там, где другие люди расслабляются, Басков включается — контролирует ракурс, свет, интонацию. И если появляется женщина, то она становится частью сценария.

Роман по законам сцены

Каждая история любви у певца напоминает премьеру: яркий трейлер, цветы, обложки журналов. Но финал всегда один. Как только отношения начинают напоминать обычную жизнь, Басков будто снимается с роли. Он уходит, чтобы остаться в образе — эффектным, блестящим, недосягаемым.

"Для Баскова уйти первым — значит сохранить контроль. Не дать себе превратиться в мужа — значит остаться "звездой". Ведь звёзды не живут, они светят и боятся потухнуть в рутине", — отметил Самбурский.

Он словно боится, что повседневность сотрёт волшебство. Что домашние тапочки окажутся страшнее камер. Возможно, именно поэтому он шутит про свои несостоявшиеся браки, превращая личную драму в лёгкую комедию.

Между одиночеством и близостью

Психолог считает, что Басков застрял между двумя страхами — быть одному и быть по-настоящему с кем-то. Эти полюса тянут его в разные стороны: артист хочет любви, но не готов к той уязвимости, которую она требует.

"Он сам признаётся: уезжает на острова, отключает телефон, спит под шум телевизора. Но это не отдых — это детокс от мира, где никто не визжит, не хлопает и не просит фото на память", — добавил Самбурский.

Наедине с собой певец теряет энергию, потому что без внимания публики ему не хватает воздуха. Тишина пугает его больше, чем одиночество. Для него внимание — это не просто признание, а кислород, без которого невозможно жить.

Когда никого нет рядом, Басков будто исчезает. Без публики он чувствует себя ненужным, незаметным, а для человека, привыкшего быть "золотым голосом страны", это почти как смерть.

Цена аплодисментов

С годами привычка к постоянной демонстрации стала не просто частью профессии — она стала сутью. Быть в фокусе для него естественно, как дышать. Даже отдых превращается в перформанс: красивые фото, улыбка, сторис, комментарии.

Но психолог видит в этом внутренний конфликт: человек, стремящийся к любви, превращает собственные чувства в реквизит. Баскову не хватает не женщин, а возможности быть неидеальным.

Он привык любить себя в отражении, но не рядом с другим. И потому каждый его роман заканчивается одинаково: эффектно, но без финала. Ведь чтобы любовь жила, ей нужны не свет и камеры, а тишина и искренность — то, чего он так тщательно избегает.

"Николай хочет любви, но любовь — это когда тебя видят, а не смотрят. А Басков привык быть не мужчиной в семейном смысле, не опорой, не защитой, а зрелищем", — сказал Самбурский.

Герой своей легенды

По мнению эксперта, артист живёт в тщательно созданной им же легенде. Каждый поступок — часть сценария, где он и главный герой, и режиссёр, и зритель. В этом мире нет места случайности: всё подчинено драматургии, где эмоции управляемы, а жизнь под контролем.

Именно поэтому он не может позволить себе быть просто мужем, другом или отцом. Эти роли не укладываются в блестящую концепцию "великого и неповторимого".

"Он слишком любит себя, даже чтобы делить сцену с кем-то, и слишком зависим от отражения, чтобы позволить другому стоять рядом. Так что финал закономерен: Басков шесть раз не женился, потому что по закону Российской Федерации такие браки не регистрируются. Нельзя жениться на самом себе. Но он свой выбор сделал: пока зал аплодирует, а прожектор не гаснет — Николай вполне счастлив", — заключил Самбурский.

Возможно, это и есть его способ быть верным — себе, сцене, своей легенде. В мире, где всё построено на видимости, Басков остаётся человеком, который боится реальности, но искренне верит в любовь. Просто его любовь — с оркестром, фанфарами и светом рампы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Новости спорта
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Последние материалы
Посадили тую — а весной одни рыжие пеньки? Ошибка, которую совершают все садоводы
Замена масла кажется простой процедурой: но 8 из 10 водителей делают это неправильно
Экспедиция услышала невозможное: джунгли Мадагаскара поют голосами капитанов звёздных миров
15 минут и десерт готов, которому позавидует итальянская кофейня: тирамису без яиц и выпечки
Организм превращается в мишень для любой заразы: сигнал тревоги, который легко пропустить
Египет оказался лишь учеником: древнейшие мумии нашли там, где не ждала ни одна экспедиция
ИИ берёт на себя зрение: как устройство из Сиэтла учит людей снова ходить уверенно
Париж застопорил план ЕС по российским активам: кулуары раскрывают другое настроение
Tomahawk как карточный ход: США предлагают ракеты — и одновременно двигают Киев к мобилизации
Дилеры просят нажать на тормоз: новая схема утильсбора застала авторынок врасплох
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.