Кусочек истории: Яна Рудковская нашла для Киркорова идеальную недвижимость за рубежом

Продюсер Яна Рудковская нашла для певца Филиппа Киркорова идеальную недвижимость за рубежом.

Фото: Телеграм-канал Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дом Майкла Джексона

Звезда шоу-бизнеса прокомментировала новость о том, что дом поп-короля Майкла Джексона в Лас-Вегасе выставлен на продажу за 11 миллионов долларов. По её словам, если бы не нынешние реалии, она почти уверена, что одним из первых потенциальных покупателей стал бы Киркоров, ведь такая роскошь, по мнению Рудковской, как раз в его стиле.

Особняк был построен в 2005 году, и на его возведение потратили около 20 миллионов долларов. Площадь дома составляет 1630 квадратных метров. Внутри — высокие потолки, ухоженные сады, танцующий фонтан, частный театр, просторный гараж на семь автомобилей и даже место для хранения лодки. Всё это, как отметила Рудковская, полностью соответствует вкусам короля отечественной эстрады.

В одном из помещений до сих пор сохранились зеркала, у которых Джексон оттачивал свои знаменитые танцевальные движения. По словам Яны, такие детали делают дом особенно ценной находкой, поскольку это настоящий кусочек истории поп-культуры.

Поместье в Лас-Вегасе, как отметила продюсер, находится в хорошем состоянии. При этом она напомнила, что около 10 лет назад на продажу выставляли другое владение певца — легендарное ранчо Neverland. Увы, тогда оно уже находилось в удручающем виде. Когда-то это место включало в себя не только особняк, но и зоопарк, парк аттракционов и даже собственную железную дорогу.

Сейчас зоопарк и развлечения демонтированы, а некоторые здания, включая пожарную станцию, давно не используются по назначению. По словам Рудковской, Neverland сегодня больше напоминает заброшенный парк мечты, в котором навсегда застыла эпоха величия Джексона.

