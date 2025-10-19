Как легально забрать ценность из Эрмитажа: Ксения Собчак раскрывает условия этой уникальной сделки

Журналистка Ксения Собчак рассказала, на каких условиях можно забрать нечто ценное из Эрмитажа.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex 'Florstein' Fedorov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эрмитаж

На днях в музее Санкт-Петербурга поведали, на каких условиях можно забрать себе настоящую культурную реликвию — местного кота.

Как отметили сотрудники музея, этих животных завезли во дворец ещё при императрице Елизавете. Изначально их главной задачей было ловить грызунов, а сегодня, словам работников, современные хвостатые почти не охотятся на мышей, а просто отпугивают их своим присутствием. Сейчас на территории музея в подвалах живёт около 50 котов.

Чтобы стать владельцем живого культурного наследия, нужно проживать в Петербурге или Ленинградской области, иметь собственное жильё и пройти собеседование. Животных отдают исключительно для жизни в жилых помещениях.

По мнению Собчак, это довольно необычный и даже забавный вариант антикризисного вложения в культуру.