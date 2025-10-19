Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере

Блогер Ида Галич раскрыла необычный пункт своего райдера, который заставляет её команду смеяться по утрам.

Фото: Телеграм-канал Иды Галич by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощи

Звезда интернета сейчас снимается в сериале, где играет персонажа, прототипом которого является "королева марафонов" Елена Блиновская.

Ида признаётся, что сильно устаёт, так как совсем недавно она родила дочку, которую кормит грудью. Она жалуется, что находится на грани, так как у неё почти нет выходных.

При этом Галич не забывает следить за питанием, так как поставила себе цель сбросить лишние килограммы после родов.

"У меня в райдере есть овощи. И мы каждое утро на съёмочной площадке хихикаем. Судя по доброй такой морковке, все понимают, что я та ещё лошадь, на которой можно пахать и пахать", — написала Галич в своём Telegram-канале.

