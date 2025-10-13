Филипп Киркоров раскрывает тайну: чем Марго Овсянникова напоминает ему Мадонну

Певец Филипп Киркоров объяснил, что общего между певицей Мадонной и исполнительницей песни "Кукареку" Марго Овсянниковой.

Король российской эстрады выразил мнение, что певица Марго, известная по хиту "Кукареку", во многом напоминает ему Мадонну в начале её творческого пути. Во время участия в проекте "Музыкастинг" на "Новом Радио" артист отметил, что, по его наблюдениям, у Мадонны в начале карьеры не было выдающегося вокального дара, однако это не помешало ей добиться мирового успеха и занять своё место в музыкальной индустрии.

Киркоров подчеркнул, что в своё время в Мадонну почти никто не верил: она не обладала голосом уровня певицы Уитни Хьюстон и не считалась великой красавицей. Тем не менее, благодаря упорному труду и настойчивости певица смогла покорить сердца миллионов слушателей по всему миру.

По словам Филиппа Бедросовича, Марго схожа с Мадонной именно этим качеством — трудолюбием и целеустремлённостью. Он отметил, что исполнительница много работает и стремится развиваться, что, по его мнению, делает её похожей на легендарную поп-диву.

