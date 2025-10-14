Киркоров не проявляет интереса к наследству отца — причина может быть куда прозаичнее, чем думают

Певец Филипп Киркоров, похоже, не спешит вступать в наследство после смерти своего отца, известного болгарского артиста Бедроса Киркорова. С момента кончины мэтра прошло уже полгода, однако, как пишет "МК" наследственное дело до сих пор не открыто. Это подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

Филипп Киркоров

Бедрос Киркоров ушёл из жизни 18 марта в возрасте 93 лет. После его смерти не появилось ни одного заявления от родственников — ни от самого Филиппа, ни от кого-либо ещё. При этом близких у артиста почти не осталось: вторая супруга Бедроса скончалась всего за три месяца до него. Таким образом, единственным законным наследником остаётся сын, но певец пока никак не проявил интереса к имуществу отца.

Почему Киркоров не спешит к нотариусу

Причины подобной пассивности могут быть разными. Одно из объяснений — банальная неосведомлённость. Возможно, артист просто не знал о шестимесячном сроке, установленном законом для вступления в наследство. Другой вариант связан с долгами покойного: вскоре после его смерти в суд поступил иск от имени Федеральной налоговой службы, так как у Бедроса остались финансовые обязательства перед государством. В таком случае отказ от наследства — вполне рациональный шаг, ведь вместе с имуществом переходят и долги.

Есть и третья версия: ещё при жизни Бедрос Киркоров мог переоформить всё своё имущество на сына, чтобы избежать лишней бюрократии. Тогда вступление в наследство действительно теряет смысл, ведь фактически всё уже принадлежит Филиппу.

Что говорит закон

Срок вступления в наследство — шесть месяцев с момента смерти наследодателя. Если за это время никто не подал заявление нотариусу, имущество считается невостребованным. Однако законодательство позволяет восстановить пропущенный срок через суд. Для этого нужно доказать, что у наследника были уважительные причины для задержки — болезнь, отсутствие информации о смерти или другие обстоятельства.

Юристы отмечают, что подобные дела рассматриваются индивидуально. Суд вправе вернуть наследнику право на имущество, если тот убедительно обосновал, почему не смог обратиться вовремя. При этом процесс требует документальных подтверждений — справок, показаний свидетелей или иных доказательств.

Возможные сценарии развития событий

Если Филипп Киркоров решит всё же заняться вопросом наследства, ему предстоит собрать документы, подтверждающие родство и причины пропуска срока. После этого суд может разрешить ему подать заявление и официально вступить в права наследника. В противном случае имущество отца перейдёт в собственность государства.

Пока сам артист никак не комментирует ситуацию. Возможно, он просто не видит необходимости в юридических формальностях, если все вопросы с имуществом давно решены. Либо действительно не хочет связываться с долгами и судебными разбирательствами.

А что если…

А что, если всё действительно оформлено заранее? В российской практике довольно часто встречаются случаи, когда пожилые родители заранее передают недвижимость или сбережения детям, оформляя дарственные или завещания при жизни. Это позволяет избежать споров, судебных тяжб и налоговых выплат. Возможно, Бедрос Киркоров поступил именно так — заранее позаботился, чтобы после его ухода сыну не пришлось заниматься бюрократическими делами.

Кроме того, Филипп Киркоров — человек обеспеченный. Его доходы от концертной деятельности и авторских прав многократно превышают возможное наследство отца. Не исключено, что материальная сторона вопроса для него попросту несущественна.

Плюсы и минусы восстановления наследства

Плюсы Минусы Возможность вернуть утраченное право на имущество Судебные расходы и временные затраты Защита семейной памяти и наследия Риск унаследовать долги и обязательства Возможность распоряжаться недвижимостью или другими активами Необходимость сбора доказательств уважительной причины пропуска срока Частые вопросы (FAQ) 1. Можно ли вступить в наследство после истечения шести месяцев?

Да, но только через суд и при наличии уважительных причин. 2. Что будет с имуществом, если наследников нет?

Оно перейдёт в собственность государства как выморочное имущество. 3. Может ли наследник отказаться от долгов?

Нет. Принимая наследство, человек получает не только активы, но и все обязательства умершего. 4. Можно ли переоформить имущество при жизни?

Да. Это возможно через договор дарения, завещание или нотариальную доверенность. Исторический контекст Бедрос Киркоров был одной из ключевых фигур советской и болгарской эстрады. Его бархатный голос и харизма сделали его любимцем публики ещё в 1960-х. Он выступал на лучших сценах СССР и воспитывал сына, который со временем стал главным поп-артистом страны. Несмотря на то что в последние годы Бедрос редко появлялся на публике, он оставался уважаемой персоной в музыкальных кругах. Его уход стал ударом для поклонников и коллег. Однако юридические детали, связанные с его наследством, остаются неясными и, возможно, ещё долго будут предметом обсуждения. Три интересных факта Бедрос Киркоров родился в Болгарии, но большую часть жизни провёл в СССР, где и получил звание заслуженного артиста. Его сын Филипп неоднократно упоминал в интервью, что именно отец вдохновил его на музыкальную карьеру. В последние годы жизни Бедрос активно занимался меценатством и помогал молодым исполнителям.