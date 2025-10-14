Такого признания никто не ждал: Седокова раскрыла, почему поёт под фонограмму

Певица Анна Седокова, известная своими яркими образами, на этот раз удивила поклонников признанием: иногда она действительно поёт под фонограмму. Артистка дала откровенное интервью корреспонденту propusk.tv, в котором рассказала не только о музыкальных промахах, но и о своём отношении к популярности, вниманию публики и личной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ядров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Седокова

Когда звезда забывает слова

Анна призналась, что ей нередко приходится прибегать к помощи фонограммы, особенно когда речь идёт о новых песнях.

"Да. Я новые песни пою, потому что не помню слова всё время. Всё время их переписываю. Мне очень тяжело, каждый раз, когда пою песни, я придумываю новые слова, каждый раз. На самом деле было", — призналась Анна Седокова.

Она подчеркнула, что это не лень или халатность, а вынужденная мера, поскольку лучше спеть под фонограмму, чем не знать, что петь.

Провокационные образы и юмор на грани

Седокова давно заслужила репутацию артистки, не боящейся экспериментов — как музыкальных, так и визуальных. На последних мероприятиях певица появлялась в смелых нарядах, подчёркивающих фигуру. На этот раз она позировала перед камерами в брюках со змеиным принтом и завязками. Когда журналист с улыбкой спросил, что будет, если нитки распустятся, Анна ответила с юмором.

"А мы уже давно распустились", — пошутила она.

Этот ответ показал, что артистка умеет не только шокировать, но и с самоиронией относиться к собственному образу.

Искренность без фильтров

В интервью певица призналась, что старается быть честной с поклонниками, но иногда жалеет о чрезмерной откровенности. По её словам, она не раз удаляла посты из социальных сетей, когда понимала, что "поделилась лишним".

Анна рассказала, что переживала сложные периоды в жизни, часто плакала из-за любви и старалась учиться на своих ошибках. Несмотря на популярность, она не заводила романов с поклонниками, но всегда с благодарностью принимала цветы от фанатов.

Как певица относится к вниманию публики

Анна не всегда готова к чрезмерному интересу к своей персоне. Она избегает разговоров о личной жизни и старается ограничивать контакт с журналистами, особенно если чувствует давление.

Тем не менее Седокова подчеркнула, что всегда выполняет обещания и старается уважительно относиться к публике. Она никогда не позволяет себе опаздывать ни на одно мероприятие и сдержанно реагирует на просьбы поклонников. Если кто-то ведёт себя навязчиво, артистка может отказать в фото — не из каприза, а чтобы сохранить личные границы.

Почему фонограмма не всегда зло

Тема фонограммы в шоу-бизнесе остаётся спорной. Многие зрители воспринимают её как признак неискренности, однако у артистов своя логика. Использование фонограммы помогает певцам избежать срывов на концертах, особенно когда гастрольный график напряжён, а голос требует восстановления.

Седокова относится к этому спокойно — для неё главное, чтобы зрители получали эмоции. Такой подход близок многим артистам, которые выступают в живом звуке лишь на ключевых концертах, а в остальных случаях используют "подложку" для стабильности звука.