Надо менять: 78-летняя Елена Преснякова сделала тревожное признание о своём здоровье

2:40
Шоу-бизнес

Елена Преснякова, легендарная певица и участница семейного музыкального клана, поделилась откровением о своём здоровье. 78-летняя артистка призналась, что столкнулась с проблемами со зрением, и теперь ей предстоит операция на глаза.

Елена Преснякова
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Елена Преснякова

Что случилось с глазами певицы

С возрастом зрение у многих людей начинает ухудшаться, и Елена Преснякова не стала исключением. Она рассказала, что один глаз стал видеть значительно хуже и врачи рекомендовали ей заменить хрусталик. Операция подобного типа — стандартная процедура, направленная на восстановление чёткости зрения, когда естественный хрусталик теряет прозрачность.

"Надо менять хрусталик. Обещают поставить какой-то хрусталик, который долго держится. А мне на самом деле любой. Лишь бы доработать", — сказала Елена Преснякова в беседе с mk.ru.

По словам артистки, операция займёт не более получаса и будет проведена под местной анестезией. Этот метод позволяет избежать наркоза и облегчает восстановление, что особенно важно в пожилом возрасте.

Как проходит замена хрусталика

Современные офтальмологические технологии позволяют выполнять замену хрусталика (или факоэмульсификацию) быстро и безболезненно. Процедура включает несколько этапов:

  1. Врач делает микроскопический разрез.

  2. С помощью ультразвука удаляет повреждённый хрусталик.

  3. На его место устанавливается искусственный, индивидуально подобранный имплант.

Пациент остаётся в сознании, а восстановление занимает от нескольких дней до пары недель. Уже через несколько часов человек может видеть значительно лучше.

Операция без страха

Несмотря на рекомендации врачей, певица призналась, что пока не решилась окончательно. Она старается сохранять спокойствие и не зацикливаться на проблемах со здоровьем.

"Меня спасает мой характер. Я абсолютно не реагирую на негатив. Радуюсь каждой минуте", — подчеркнула Елена Преснякова.

Такая установка помогает артистке оставаться активной и жизнерадостной, даже когда организм требует заботы и медицинской поддержки.

Исторический контекст

Елена Преснякова — одна из самых ярких участниц легендарного коллектива "Самоцветы", её голос знает несколько поколений слушателей. Артистка всегда отличалась жизнерадостностью и скромностью, и даже сейчас, говоря о здоровье, она остаётся оптимисткой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
