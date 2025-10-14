Секрет красивой внешности Алёны Водонаевой: старые фотографии родителей шокировали фанатов

Блогер и модель Алёна Водонаева показала своих родителей в молодости. Стало понятно, что она сыграла в беспроигрышную генетическую лотерею.

Родители модели Алёны Водонаевой

Водонаева поделилась с подписчиками архивными фотографиями своих близких в социальных сетях.

"Добрались до старых фоток. Молодой отец. А маме тут 20 лет. Месяц, как меня родила", — написала под снимками знаменитость.

Ранее блогер показывала подписчикам свои бирки из роддома. Она призналась, что родители ожидали сына, а не дочь, и девять месяцев называли её Вадимом.

Знаменитость родилась и выросла в Тюмени. Там она окончила филологический факультет и работала на местном телевидении, ведя программу о криминальных событиях. В 2002 году Алёна переехала в Москву, а через два года стала участницей телевизионного проекта "Дом-2".

Мать блогера, Лариса Водонаева, в интервью рассказывала, что испытывала чувство родительского стыда в те годы. По её словам, она никогда не видела дочь "в таком свете" и была поражена её способностью постоять за себя. Вместе с тем Лариса была счастлива, что воспитала женщину, способную дать отпор обидчикам.

У блогера есть младший брат Станислав Водонаев, который занимается политической деятельностью.

В начале октября этого года Водонаева сообщила о смерти бабушки Натальи Васильевны, которая в течение пяти лет боролась с болезнью Альцгеймера.