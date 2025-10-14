Перспективы для Елены Блиновской: курорт или каторга — где будет сидеть королева марафонов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:16
Шоу-бизнес

В Сети назвали возможные места, где будет отбывать наказание блогер Елена Блиновская, осужденная к лишению свободы.

Блогер Елена Блиновская
Фото: ВК-аккаунт Елены Блиновской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Елена Блиновская

Telegram-канал "Светский хроник" пишет, что юристы высказали своё мнение относительно мест заключения для Блиновской. Её отправят в исправительное учреждение ориентировочно спустя две недели. Рассматриваются два возможных варианта, различающихся условиями содержания заключённых.

Вариант первый — женская колония ИК-1 во Владимирской области.
Она находится примерно в 200 км от Москвы, а близость к столице играет роль: транспортировка осуждённых — непростая процедура, которая может затянуться и оказаться изнурительной. ИК-1 считается по сути образцовой для тех, кто отбывает наказание впервые. Это достаточно спокойное учреждение: там есть храм, библиотека, клуб и даже "дом ребёнка" при колонии. Ранее в этой месте отбывала срок бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева.

Вариант второй — мордовские колонии, которые в среде заключённых и правозащитников имеют дурную репутацию. Заключённые жаловались на тяжёлый режим: принудительный труд по 16-17 часов в сутки, хронический дефицит пищи и тепла, а также жёсткое обращение со стороны администрации. По итогам жалоб и расследований факты принудительного труда получили огласку, а часть руководства учреждения была отстранена от работы.

Можно надеяться, что с местом отбывания Блиновской повезёт и она попадёт в более щадящие условия. Тем не менее в её ситуации, судя по всему, череда неудач продолжается.

Накануне Московский городской суд изменил приговор "королеве марафонов", смягчив наказание с 5 до 4,5 лет. С учётом времени, проведённого под домашним арестом и в СИЗО, Блиновская отсидела больше половины срока и получила право на условно-досрочное освобождение. Однако реализовать блогер его сможет только после полной выплаты штрафа, назначенного судом.

Напомним, 3 марта Блиновскую осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
