Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сосед подвязал растения по-новому — теперь собирает в три раза больше плодов
Одобрили в первом чтении: МРОТ вырастет — сколько будут получать россияне
Польша нажала Enter: страна официально объявила войну России в киберпространстве
Ракета-монстр не главное: Ким Чен Ын достал из рукава убийцу США
Нефтяная рокировка: Россия обошла США в поставках нафты в Венесуэлу
Итальянская сказка за полцены: выбираем лучшее время для поездки на Комо
Банан после тренировки стал культовым символом: миф или реальный шанс восстановить мышцы быстрее
Изобретения вместо теорий: почему формулы не вписались в завещание Нобеля
Борьба с тараканами превратилась в бесконечность: значит, вы совершаете одну из этих трёх ошибок

Почему поведение Геннадия Хазанова показалось Садальскому подозрительным

1:21
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что юморист Геннадий Хазанов распродал почти всю свою недвижимость в стране на сумму около 706 миллионов рублей.

Актёр Станислав Садальский
Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что народный артист России Геннадий Хазанов распродал почти всю свою недвижимость в стране на сумму около 706 миллионов рублей.

По словам Садальского, ситуация выглядит весьма неоднозначно: Хазанов, как сообщается, оставил за собой только недвижимость в Латвии и из Риги заявил, что не собирается покидать Россию даже после начала специальной военной операции.

Более того, артист продолжает выступать на отечественных сценах и утверждает, что не считает себя эмигрантом.

По поводу этого Садальский высказался с присущей ему иронией.

"Никуда не собирается уезжать, но недвижимость продал", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Актёр намекнул, что столь крупная распродажа может быть не случайной, ведь в жизни редко что-то происходит просто так.

Ранее Садальский подыскал для певицы Аллы Пугачёвой необычное пристанище после резонансных заявлений звезды в интервью. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Наука и техника
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саммит в Египте взорван: Трамп сделал неожиданное заявление об Орбане
Мир. Новости мира
Саммит в Египте взорван: Трамп сделал неожиданное заявление об Орбане
Популярное
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной

Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.

Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание
Барабан устроил себе спа-день: стиральная машина умеет очищаться без уксуса и соды
Перевозка по правилам: какие устройства нужны для собак, кошек и даже попугаев
Веселье вместо тренировок: зумеры нашли способ сбрасывать вес без спорта и диет — новый тренд
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Ветер решает, куда лететь: почему полёт на шаре никогда не бывает одинаковым
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Мягкое очищение как основа красоты: выбираем пенку, подходящую именно вашей коже
Весит больше, чем звёзды: команда российских физиков создала установку для поиска тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.