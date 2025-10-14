Почему поведение Геннадия Хазанова показалось Садальскому подозрительным

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что юморист Геннадий Хазанов распродал почти всю свою недвижимость в стране на сумму около 706 миллионов рублей.

Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что народный артист России Геннадий Хазанов распродал почти всю свою недвижимость в стране на сумму около 706 миллионов рублей.

По словам Садальского, ситуация выглядит весьма неоднозначно: Хазанов, как сообщается, оставил за собой только недвижимость в Латвии и из Риги заявил, что не собирается покидать Россию даже после начала специальной военной операции.

Более того, артист продолжает выступать на отечественных сценах и утверждает, что не считает себя эмигрантом.

По поводу этого Садальский высказался с присущей ему иронией.

"Никуда не собирается уезжать, но недвижимость продал", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Актёр намекнул, что столь крупная распродажа может быть не случайной, ведь в жизни редко что-то происходит просто так.

