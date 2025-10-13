Платон и русская школа: что изменила Ксения Собчак в воспитании сына

Журналистка Ксения Собчак откровенно рассказала о материнстве. Она поведала, как менялись её представления о правильном воспитании наследника.

Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Знаменитость объяснила, что её любовь к детям избирательна.

"Мне кажется, что любить всех детей, так же как любить всех людей в мире, — довольно сложная, я бы даже сказала непосильная задача. Я на такое не претендую. Я люблю своего сына", — цитирует слова звезды "Москва 24".

Она призналась, что ранее недолюбливала детей, так как была уверена, что не создана для материнства. Ксения отметила, что всё поменялось, когда она забеременела.

Собчак считает, что иногда она чрезмерно усердствовала в деле воспитания ребёнка, но потом поменяла подход.

"Когда Платон только родился, я как мать-отличница: нужно как можно больше занятий — со спорта на китайский, с китайского на музыку. Но в какой-то момент стало понятно, что это перегружает ребёнка", — объяснила знаменитость, отметила, что лишила ребёнка доступа к гаджетам.

Платон родился в 2016 году в браке Собчак с актёром Максимом Виторганом. Пара рассталась спустя шесть лет — в 2019 году.

После учёбы в частном международном учреждении Собчак решила перевести сына в обычную российскую школу.

"Вначале Платон ходил в английскую школу, где всё в игровой форме, в нежной атмосфере, уроки по 20 минут, но после 2022 года я подумала, что у нас мир сильно изменился, и надо его отдать в русскую школу", — объяснила Ксения.

Журналистка поняла, что атмосфера в государственной школе даёт гораздо лучший эффект в учёбе.