Самое выгодное вложение: Ксения Собчак раскрыла секрет своего обогащения

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, как ей удалось значительно приумножить своё состояние. Она отметила, что сделала безошибочную ставку.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Журналистка Ксения Собчак

Телеведущая призналась, что предпочитает не копить деньги, а размещать их в надёжных инструментах.

Звезда отметила, что не занимается накоплением средств, а хранит сбережения на депозитах, так как процентная ставка её полностью устраивает.

"Спасибо Эльвире Набиуллиной. Но одно из моих самых выгодных вложений, когда все рынки рухнули в 2022 году. Я поставила на русские компании", — рассказала журналистка в интервью "Москва 24".

Хотя Собчак не раскрывает размер своего состояния, известно, что ей принадлежат особняк в элитном посёлке Подмосковья, квартира в Дубае и недавно приобретённые апартаменты неподалёку от Кремля стоимостью около миллиарда рублей. В 2020 году СМИ также писали, что она стала совладелицей компании, занимающейся выловом крабов. Сама она не подтверждала данную информацию.

Ранее Собчак объяснила, что думает по поводу слухов о разводе рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой.