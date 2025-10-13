Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самое выгодное вложение: Ксения Собчак раскрыла секрет своего обогащения

Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, как ей удалось значительно приумножить своё состояние. Она отметила, что сделала безошибочную ставку.

Телеведущая призналась, что предпочитает не копить деньги, а размещать их в надёжных инструментах.

Звезда отметила, что не занимается накоплением средств, а хранит сбережения на депозитах, так как процентная ставка её полностью устраивает.

"Спасибо Эльвире Набиуллиной. Но одно из моих самых выгодных вложений, когда все рынки рухнули в 2022 году. Я поставила на русские компании", — рассказала журналистка в интервью "Москва 24".

Хотя Собчак не раскрывает размер своего состояния, известно, что ей принадлежат особняк в элитном посёлке Подмосковья, квартира в Дубае и недавно приобретённые апартаменты неподалёку от Кремля стоимостью около миллиарда рублей. В 2020 году СМИ также писали, что она стала совладелицей компании, занимающейся выловом крабов. Сама она не подтверждала данную информацию. 

Ранее Собчак объяснила, что думает по поводу слухов о разводе рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
