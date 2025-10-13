Огненное крещение Марго Овсянниковой: как съёмки клипа превратились в реальную драму

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

В столице произошёл инцидент, который заставил понервничать многих поклонников отечественного шоу-бизнеса. Марго Овсянникова попала в чрезвычайную ситуацию во время съёмок — в здании, где находилась команда, внезапно начался пожар.

Огонь
Фото: commons.wikimedia.org by Patrick Hendry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огонь

По словам артистки, тревога сработала неожиданно. Сначала никто не воспринял сигнал всерьёз: участники съёмочного процесса решили, что речь идёт об обычной учебной эвакуации. Они спокойно вышли на улицу и продолжили работу. Однако через некоторое время из окон здания пошёл густой дым — стало ясно, что ситуация куда серьёзнее.

"Тогда мы осознали, что это не учебная тревога, а настоящий пожар, который пожарные быстро потушили. Честно говоря, было очень не по себе, ведь для кого-то это большое несчастье. Надеюсь, все успели эвакуироваться и никто не пострадал", — поделилась певица с Super.ru.

Что известно о происшествии

Пожар случился на Бумажном проезде — в одном из павильонов, где проходили съёмки музыкального проекта. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания на одном из этажей. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, которые быстро локализовали огонь и не допустили распространения пламени.

Съёмочная группа покинула помещение в считанные минуты, соблюдая все правила эвакуации. Никто не пострадал, а само здание получило лишь незначительные повреждения. Тем не менее участники проекта признались, что пережили настоящий стресс.

По словам очевидцев, Марго Овсянникова сохраняла спокойствие и помогала коллегам выйти из помещения, поддерживая тех, кто растерялся. После происшествия певица вышла на связь с поклонниками и заверила, что с ней всё в порядке.

Карьера под опекой Киркорова

Марго Овсянникова стала известной после сотрудничества с Филиппом Киркоровым в 2024 году. Именно он взялся продюсировать её музыкальный альбом, помогая артистке выйти на большую сцену. Совместный трек "Молодая Мадонна" и клип на него быстро завоевали популярность, а сама певица получила репутацию новой яркой звезды российской эстрады.

Филипп Киркоров неоднократно отмечал талант своей подопечной, подчёркивая её трудолюбие и сценическую харизму. Овсянникова, в свою очередь, не раз благодарила наставника за поддержку и возможность реализовать творческий потенциал.

Новый этап творчества

После дебютного успеха певица не остановилась. В начале 2025 года она объявила о работе над новыми музыкальными проектами — в их числе несколько дуэтов с Филиппом Киркоровым. Продюсер активно помогает ей в продвижении, а поклонники ожидают выхода свежих треков и видеоклипов.

Сама Марго называет себя "артистом по профессии" и старается строить карьеру без громких скандалов. Её отличает яркий стиль, внимание к деталям и искреннее отношение к публике.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
