Иосиф Пригожин внезапно потерял сознание на съёмках: что произошло

Продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время записи подкаста. Инцидент произошёл в студии канала главы ФПБК Виталия Бородина.
Сначала у предпринимателя возникли проблемы с речью, после чего он попросил воды и потерял сознание. Такой случай произошёл с Пригожиным впервые.
"Давление поднялось и всё. Сейчас МРТ сделал, вроде бы показало, что всё хорошо", — сообщил продюсер Super.ru.
Он прошёл медицинское обследование в тот же день. Пригожин предположил, что его состояние могло быть вызвано переутомлением или внешними факторами.
Продюсер подчеркнул, что ведёт здоровый образ жизни и регулярно проверяет здоровье. Накануне супруга Пригожина Валерия рассказала о его успехах в занятиях спортом.
По словам певицы, во время гастролей продюсер посещает тренажёрный зал и добился прогресса в снижении веса.
