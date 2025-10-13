Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иосиф Пригожин внезапно потерял сознание на съёмках: что произошло

1:01
Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин потерял сознание во время записи подкаста. Инцидент произошёл в студии канала главы ФПБК Виталия Бородина.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

Сначала у предпринимателя возникли проблемы с речью, после чего он попросил воды и потерял сознание. Такой случай произошёл с Пригожиным впервые.

"Давление поднялось и всё. Сейчас МРТ сделал, вроде бы показало, что всё хорошо", — сообщил продюсер Super.ru.

Он прошёл медицинское обследование в тот же день. Пригожин предположил, что его состояние могло быть вызвано переутомлением или внешними факторами.

Продюсер подчеркнул, что ведёт здоровый образ жизни и регулярно проверяет здоровье. Накануне супруга Пригожина Валерия рассказала о его успехах в занятиях спортом.

По словам певицы, во время гастролей продюсер посещает тренажёрный зал и добился прогресса в снижении веса.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

