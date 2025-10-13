Повезло с мужем: Ксения Собчак раскрыла секреты своей жизни с Константином Богомоловым

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему она уверена, что сделала правильный выбор, выйдя замуж за режиссёра Константина Богомолова.
Знаменитость дала большое интервью телеканалу "Москва 24", в котором поделилась своими взглядами на отношения, семью и работу. Она рассказала, какие качества ценит в мужчинах и что думает о своём супруге.
По словам телеведущей, в мужчинах она особенно ценит масштаб личности, чувство самоиронии, оригинальное мышление и способность видеть мир сквозь призму юмора.
"С мужем мне повезло. Я встретила человека, который действительно — другой масштаб, и с этим масштабом ты можешь расслабиться", — отметила звезда.
Ксения вышла замуж за режиссёра в 2019 году. Этот брак является для неё вторым. Несмотря на периодические слухи в СМИ о якобы надвигающемся разводе и изменах, супруги продолжают демонстрировать крепкие отношения. Недавно они публично поздравляли друг друга с юбилеем и годовщиной свадьбы в социальных сетях.
