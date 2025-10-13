Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добавьте это — и пересол исчезнет сам: лайфхак, который спас не одну кастрюлю супа
Билеты дешевле, впечатлений больше: формула отпуска, о которой не расскажут в турагентстве
Соя как новая нефть: Россия нацелена на экспортный прорыв
Тимоти Шаламе на пороге Оскара: какая роль может принести ему победу
Из тусклых в зеркальные: маска, которая превращает волосы в струящийся шёлк
Хочешь ведро ягод — копай сейчас: осенняя малина хранит главный секрет весеннего урожая
Когда стены начинают говорить: археологи уверены — Теотиуакан хранил письменность задолго до майя
46 — не приговор: как Джолин Диас превратила фитнес в эликсир молодости
Минимум шерсти, максимум комфорта: 7 собак, которые изменят ваше представление о чистоте

Повезло с мужем: Ксения Собчак раскрыла секреты своей жизни с Константином Богомоловым

1:19
Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, почему она уверена, что сделала правильный выбор, выйдя замуж за режиссёра Константина Богомолова.

Журналистка Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов

Знаменитость дала большое интервью телеканалу "Москва 24", в котором поделилась своими взглядами на отношения, семью и работу. Она рассказала, какие качества ценит в мужчинах и что думает о своём супруге.

По словам телеведущей, в мужчинах она особенно ценит масштаб личности, чувство самоиронии, оригинальное мышление и способность видеть мир сквозь призму юмора.

"С мужем мне повезло. Я встретила человека, который действительно — другой масштаб, и с этим масштабом ты можешь расслабиться", — отметила звезда.

Ксения вышла замуж за режиссёра в 2019 году. Этот брак является для неё вторым. Несмотря на периодические слухи в СМИ о якобы надвигающемся разводе и изменах, супруги продолжают демонстрировать крепкие отношения. Недавно они публично поздравляли друг друга с юбилеем и годовщиной свадьбы в социальных сетях.

Ранее Собчак высказалась против включения песен Олега Газманова и Шамана в школьную программу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей

Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.

Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
Волны апокалипсиса: шторм, который изменит всё побережье мира
Спутники NASA увидели то, чего не видели геологи: Африка меняет форму
Библейское чудо ожило: археологи нашли город, где апостол Павел исцелил хромого Игорь Буккер Газа после войны: Трамп реализует мирный план, но кто контролирует ситуацию на самом деле Любовь Степушова Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Китай ударил первым. США не в силах остановить его план наступления
Последние материалы
Огненная граница империи: найденная крепость раскрыла, как Египет удерживал власть над востоком
Скромная свадьба Распутиной: что заставило певицу пойти на этот шаг после 25 лет вместе
Пенсия Пугачёвой под угрозой? Юрист оценил перспективу оставить Примадонну без выплат
Время танковых гигантов: в США назвали Т-90М2 самой мощной в мире машиной
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Орбита под завалом: спутники сталкиваются, и начинается цепная реакция катастроф
Этот невинный жест разрушает волосы: привычка, которая крадет густоту и блеск
Кира Найтли и скандал вокруг Роулинг: как актриса отреагировала на бойкот Гарри Поттера
Последний шанс заправить бак? Новосибирские АЗС доживают последние дни с бензином
Выбросьте кондиционер без сожаления: то, что лежит на кухне, вернёт полотенцам мягкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.