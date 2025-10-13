Рыжеволосая в папу: Меган Маркл показала свою дочь Лилибет

Шоу-бизнес

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поздравила свою дочь Лилибет с Международным днём девочек и поделилась редким фото наследницы.

Фото: Фан-аккаунт Меган Маркл ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жена принца Гарри Меган Маркл

По случаю праздника супруга принца Гарри опубликовала вдохновляющее послание ко всем девочкам мира в социальных сетях.

"Всем девочкам: этот мир — ваш. Делайте всё, что в ваших силах, чтобы защищать свои права, используйте свой голос, поддерживайте друг друга. Мы сделаем то же для вас. Это ваше право и наша ответственность", — написала герцогиня, сопроводив текст редкими фотографиями дочери.

Пост состоит из слайдов: видео, где четырёхлетняя Лилибет бегает по лугу и фотографии, где Меган идёт спиной в белой рубашке и светлых брюках, держит дочь за руку у ручья. Лилибет в розовом с головы до пят, с сумочкой в тон на плече, с рыжими волосами, как у своего отца.

Меган и принц Гарри живут в Калифорнии с 2020 года. У пары также есть сын Арчи, которому шесть лет. Герцогиня не скрывала, что рождение дочери сделало её более сознательной в вопросах женского самоопределения и прав.

После рождения Лилибет жена принца Гарри уже говорила об испытаниях материнства, в том числе о потере ребёнка до рождения второй дочери.