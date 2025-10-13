Джанабаева прервала молчание: стало известно, что на самом деле происходит в её браке с Меладзе

Альбина Джанабаева опровергла слухи о кризисе в отношениях с Валерием Меладзе.
В эксклюзивном интервью музыкальному сервису "Звук" певица заявила, что в их браке всё стабильно.
"Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю", — поделилась Джанабаева.
Она отметила, что испытывает гордость за успехи супруга на сцене.
По словам артистки, ревность не омрачает их отношения. Джанабаева называет выступления Меладзе "магией" и "целым космосом".
В последнее время пара активно развивает социальные сети. Меладзе проявляет себя как режиссёр, придумывая концепции для роликов.
"Мой муж постоянно придумывает какие-то шутки, он вообще оказался невероятно смешным", — рассказала Джанабаева.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.