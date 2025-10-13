Джанабаева прервала молчание: стало известно, что на самом деле происходит в её браке с Меладзе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева опровергла слухи о кризисе в отношениях с Валерием Меладзе.

Валерий Меладзе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерий Меладзе

В эксклюзивном интервью музыкальному сервису "Звук" певица заявила, что в их браке всё стабильно.

"Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю", — поделилась Джанабаева.

Она отметила, что испытывает гордость за успехи супруга на сцене.

По словам артистки, ревность не омрачает их отношения. Джанабаева называет выступления Меладзе "магией" и "целым космосом".

В последнее время пара активно развивает социальные сети. Меладзе проявляет себя как режиссёр, придумывая концепции для роликов.

"Мой муж постоянно придумывает какие-то шутки, он вообще оказался невероятно смешным", — рассказала Джанабаева. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Собачья верность с тёмной стороной: названы породы, которые станут врагами для ребёнка
Печь не нужно — яблоки сами превращаются в десерт: воздушные оладьи, которые заменят пирог
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Когда кошка видит в вас маму: 7 кошачьих сигналов, что вы для неё не просто человек, а родитель
