Солидная цена: Марина Влади решила продать посмертную маску знаменитого супруга с аукциона

Посмертную маску актёра Владимира Высоцкого выставят на аукцион в Монако.

Певец Владимир Высоцкий

Продажа состоится 21 октября, при этом стартовая стоимость лота оценивается в 100-120 тысяч евро. Ранее маска находилась в личной коллекции вдовы Высоцкого, актрисы Марины Влади. На поверхности изделия отчётливо видны инициалы актрисы и дата изготовления — 1980 год.

27 июля 1980 года — день, когда с Владимира Высоцкого сняли посмертную маску. Это произошло через два дня после его кончины, накануне похорон.

Скульптор Юрий Васильев занимался изготовлением маски, ему помогал сын Михаил, а последняя супруга Высоцкого, Марина Влади, ассистировала в процессе.

Точная причина смерти артиста так и осталась неизвестной, так как родственники и близкие друзья настояли на отказе от вскрытия.

Существует несколько версий, объясняющих кончину Высоцкого.

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Эта версия указана в официальном заключении о смерти, однако её рассматривают скорее как следствие критического состояния организма, а не как первопричину.

Обширный инфаркт. По мнению лечащего врача Высоцкого, Фёдорова, который наблюдал артиста в последние годы, причиной мог стать именно крупный инфаркт.

Обширный инфаркт. По мнению лечащего врача Высоцкого, Фёдорова, который наблюдал артиста в последние годы, причиной мог стать именно крупный инфаркт. Асфиксия вследствие передозировки. Врачи "Склифа" Сульповар и Щербаков считают, что Высоцкий задохнулся после употребления слишком большой дозы седативных препаратов. Язык заснувшего барда запал, что привело к остановке дыхания.

Пережатие сосудов. Версию выдвинул капитан милиции Николаев, проводивший дознание. По его данным, друзья, находившиеся с Высоцким в последнюю ночь, связывали его простынями, чтобы успокоить взбунтовавшегося артиста. Пережатые сосуды могли не выдержать нагрузки, что стало финальным ударом для изношенного организма.