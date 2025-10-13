Время не щадит: как выглядит звезда Дикого ангела Факундо Арана в 53 года

Шоу-бизнес

В Сети обсуждают изменившийся внешний вид звезды телесериала "Дикий ангел" Факундо Араны.

Фото: Фан-аккаунт Факундо Араны ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Факундо Арано

Исполнитель главной роли в популярном аргентинском сериале впервые за долгое время появился на публике. 53-летний актёр посетил светское мероприятие вместе со своей женой, 49-летней моделью Марией Сусини. Артист позировал на красной дорожке в элегантном чёрном костюме, а его супруга — в белом платье с глубоким декольте.

Российские поклонники с трудом узнали в нём любимого Иво из нашумевшего проекта нулевых. Пользователи отметили, что с момента выхода "Дикого ангела" он сильно изменился и теперь выглядит более зрелым.

"Что-то очень постарел"; "Для пятидесяти трёх выглядит не очень. Но все мы разные"" "Время никого не щадит", — писали фолловеры под кадрами.

Хотя Факундо редко появляется на публичных мероприятиях, он активно ведёт свои страницы в соцсетях, публикуя фотографии с благотворительных событий или семейные снимки.

В юности у Араны диагностировали редкую форму рака — лимфому Ходжкина. После нескольких лет лечения ему удалось полностью выздороветь.

Уже к 25 годам Факундо стал известным актёром. Наибольшую популярность ему принесла роль избалованного сына богатой семьи в сериале "Дикий ангел". В проекте, вышедшем в 1998 году, он снимался вместе с актрисой Наталией Орейро, которая также завоевала любовь российской аудитории и впоследствии получила гражданство нашей страны.

Помимо "Дикого ангела", Арана исполнил главные роли в нескольких известных аргентинских сериалах, среди которых "Ты — моя жизнь", "Яго, тёмная страсть", "Когда ты мне улыбаешься" и другие.

Что касается личной жизни, то артист состоит в браке с моделью с 2012 года. Пара встречалась пять лет до свадьбы, а сейчас у них трое детей. До этого актёр 10 лет находился в отношениях с актрисой Изабель Маседо.