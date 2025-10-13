Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна ошибка в стене может сжечь квартиру дотла: что на самом деле скрывает ваша проводка
Связь, которую упускали: кожные болезни могут сигнализировать о риске психических отклонений
Ваши помидоры могли быть вкуснее в три раза — просто поменяйте одно правило ухода
Индекс меняется: на сколько подорожала сельдь за неделю
Чем чище ездишь, тем быстрее умирает фильтр: парадокс современных дизелей
Весы в шоке, а тело в тонусе: парадокс прогресса — вес не падает, но тело становится стройнее
Я всё изменю: почему блогер Ида Галич решила организовать свою партию
Телефон на зарядке — мозг в покое: почему экран мешает выспаться даже при усталости
Одно движение для стройности и выносливости: простое, как приседание, но мощнее марафона

Время не щадит: как выглядит звезда Дикого ангела Факундо Арана в 53 года

2:18
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают изменившийся внешний вид звезды телесериала "Дикий ангел" Факундо Араны. 

Актёр Факундо Арано
Фото: Фан-аккаунт Факундо Араны ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Факундо Арано

Исполнитель главной роли в популярном аргентинском сериале впервые за долгое время появился на публике. 53-летний актёр посетил светское мероприятие вместе со своей женой, 49-летней моделью Марией Сусини. Артист позировал на красной дорожке в элегантном чёрном костюме, а его супруга — в белом платье с глубоким декольте.

Российские поклонники с трудом узнали в нём любимого Иво из нашумевшего проекта нулевых. Пользователи отметили, что с момента выхода "Дикого ангела" он сильно изменился и теперь выглядит более зрелым.

"Что-то очень постарел";

"Для пятидесяти трёх выглядит не очень. Но все мы разные""

"Время никого не щадит", — писали фолловеры под кадрами.

Хотя Факундо редко появляется на публичных мероприятиях, он активно ведёт свои страницы в соцсетях, публикуя фотографии с благотворительных событий или семейные снимки.

В юности у Араны диагностировали редкую форму рака — лимфому Ходжкина. После нескольких лет лечения ему удалось полностью выздороветь.

Уже к 25 годам Факундо стал известным актёром. Наибольшую популярность ему принесла роль избалованного сына богатой семьи в сериале "Дикий ангел". В проекте, вышедшем в 1998 году, он снимался вместе с актрисой Наталией Орейро, которая также завоевала любовь российской аудитории и впоследствии получила гражданство нашей страны.

Помимо "Дикого ангела", Арана исполнил главные роли в нескольких известных аргентинских сериалах, среди которых "Ты — моя жизнь", "Яго, тёмная страсть", "Когда ты мне улыбаешься" и другие.

Что касается личной жизни, то артист состоит в браке с моделью с 2012 года. Пара встречалась пять лет до свадьбы, а сейчас у них трое детей. До этого актёр 10 лет находился в отношениях с актрисой Изабель Маседо.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Наука и техника
Океан вернул долг спустя 300 лет: под песком нашли клад, ставший могилой для тысячи моряков
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Садоводство, цветоводство
Малина благодарит осенью: простые приёмы, после которых ягоды будут крупнее и слаще
Популярное
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит

Уровень Мирового океана растет, и это уже не прогноз. Узнайте, какие российские регионы под угрозой затопления и что нас ждет в будущем.

Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Последние материалы
Рекордное сжатие: лимиты по кредитным картам рухнули на 27%
Шина может взорваться на ходу: вот что убивает её быстрее всего
Каждый бутон — как планета: этот загадочный цветок превращает сад в галактику цвета
Вкуснее, чем в магазине: готовим нежный сливочный сыр из камамбера дома — рецепт за 15 минут
Мягкое, как вата, лёгкое, как воздух: самое хрупкое создание джунглей — загадка Центральной Америки
Натуральная сила съедает нагар, но щадит металл: кастрюля заблестит так, будто и не стояла на плите
Красота без сравнения: как вернуть себе уважение к собственной форме
Саудовская Аравия открылась — но не спешите бронировать билет
Земля жаждет воды: почему наши дети могут не увидеть полноводных рек
ОРВИ атакуют, и всё начинается с кашля: как не довести обычную простуду до осложнений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.