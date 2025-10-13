Катя Лель предложила Любови Успенской исцеление по телефону: что стоит за этим загадочным методом

Певица Катя Лель предложила помощь Любови Успенской в восстановлении после операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Катя Лель

Заслуженная артистка России готова ускорить заживление руки коллеги нетрадиционным методом.

"Своей энергией исцелить её по телефону и быстрейшему заживлению это будет способствовать", — цитирует Лель НТВ.

Успенская ранее перенесла операцию из-за сложного перелома руки. Певица выразила беспокойство по поводу возможного послеоперационного шрама.

"У меня был такой страшный перелом. Но я такая сильная, что переживу всё", — делилась Успенская в личном блоге.

Травма стала причиной отмены одного из выступлений певицы. По словам директора артистки, все запланированные концерты состоятся согласно графику.