Оксана Самойлова и развод с Джиганом: первое обращение блогерши после подачи заявления

Оксана Самойлова впервые обратилась к публике после новости о разводе с Джиганом.
Модель попросила поклонников дать ей время для осмысления ситуации.
"Знаю, что ждёте комментарии, но нужно время, чтобы эмоции поутихли…" — написала Самойлова в соцсетях.
Пара воспитывает четверых детей в возрасте от 5 до 14 лет. Ранее они уже сталкивались с кризисами в отношениях, но сохраняли брак.
Несмотря на сложный период, Самойлова продолжает вести публичную деятельность. Модель опубликовала новое фото в стильном осеннем образе.
Напомним, информация о подаче заявления на развод появилась на прошлой неделе. Пара состояла в браке более 15 лет.
Берёзовый дёготь отпугивает мышей и крыс благодаря стойкому запаху. Узнайте, как правильно применять его для дома, огорода и посадочного материала.