Оксана Самойлова и развод с Джиганом: первое обращение блогерши после подачи заявления

Оксана Самойлова впервые обратилась к публике после новости о разводе с Джиганом.

Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джиган и Оксана Самойлова

Модель попросила поклонников дать ей время для осмысления ситуации.

"Знаю, что ждёте комментарии, но нужно время, чтобы эмоции поутихли…" — написала Самойлова в соцсетях.

Пара воспитывает четверых детей в возрасте от 5 до 14 лет. Ранее они уже сталкивались с кризисами в отношениях, но сохраняли брак.

Несмотря на сложный период, Самойлова продолжает вести публичную деятельность. Модель опубликовала новое фото в стильном осеннем образе.

Напомним, информация о подаче заявления на развод появилась на прошлой неделе. Пара состояла в браке более 15 лет.